شؤون فلسطينية

خانيونس: مكافحة المخدرات تضبط 40 كرتونة "ترامادول"

خانيونس: مكافحة المخدرات تضبط 40 كرتونة "ترامادول"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الشرطة بمحافظة خانيونس، اليوم الثلاثاء، 40 كرتونة حبوب مخدرة من نوع "ترامادول"، خلال مهمة نفذتها طواقمها بالمحافظة.

وأوضح تقرير لإدارة شرطة المكافحة في خانيونس، أنه تم ضبط الكمية المذكورة أثناء كمين تم تنفيذيه، حيث أوقفت المروج "م.ش" وبحوزته الحبوب المخدرة.

وتقول الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إنها تواصل جهودها في محاربة الآفة المُهلكة وملاحقة تجارها ومروجيها بكل حزم وقوة، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع.

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