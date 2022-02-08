إسرائيل: استمرار انخفاض المنحنى الوبائي وتراجع الحالات الخطيرة





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد طرأ انخفاض على عدد الحالات النشطة ومؤشر تكاثر العدوى، إذ يبلغ عدد الحالات النشطة اليوم 318,291، وذلك بعد اكتشاف 43,852 إصابة جديدة يوم أمس.



وارتفع عدد الويات الإجمالي منذ انتشار الوباء الى 9226، فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 24.1%. هذا وتطعم بالجرعة الأولى 6,693,602، وبالجرعة الثانية 6,106,814، وحصل على الجرعة الثالثة 4,450,249 شخصا، أما عدد المتطعمين بالجرعة الرابعة فبلغ 673,047.



رام الله - دنيا الوطنيستمر انخفاض المنحنى الوبائي في إسرائيل، فيما تراجع اليوم عدد مرضى (كورونا) بحالة خطيرة إلى 1161.