المبادرة الوطنية: جريمة الاغتيال البشعة في نابلس ستزيد المقاومة عنفوانا

رام الله - دنيا الوطننددت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بجريمة الاغتيال البشعة التي نفذتها قوات الاحتلال ضد ثلاثة من الشباب الفلسطينيين في قلب مدينة نابلس، وقالت ان هذه الجريمة اثبات جديد على ان الاحتلال وحكام إسرائيل العنصريين لايحترمون حرمة لمكان، ولا يقيموا وزنا لحياة الفلسطينيين وحقوقهم، وأنهم القوا منذ زمن طويل باتفاقيات أوسلو في سلة المهملات .وقالت المبادرة الوطنية إن دماء الشهداء الأبطال أدهم الشيشاني و محمد أبو الرائد و أشرف المبسلط لن تذهب هدرا بل ستذكي روح المقاومة و الكفاح ضد الاحتلال و نظام الأبارتهايد العنصري الإسرائيلي.ودعت المبادرة الوطنية إلى توحد كل الفلسطينيين حول برنامج كفاحي موحد لمواجهة الجرائم الإسرائيلية.