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وكالة: اشتباكات مع الحوثيين بالقرب من الحدود السعودية تخلف عشرات القتلى والجرحى

وكالة: اشتباكات مع الحوثيين بالقرب من الحدود السعودية تخلف عشرات القتلى والجرحى
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (فرانس برس) نقلا عن مصادر عسكرية بمقتل 32 عسكريا من القوات الحكومية اليمنية، بينهم 4 ضباط، خلال هجوم السبت على منطقة حرض في محافظة حجة، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

ونقلت (فرانس برس) عن المصادر نفسها تأكيدها أن الهجوم الذي وقع في شمال اليمن قرب الحدود مع السعودية، أسفر أيضا عن 100 جريح على الأقل في صفوف العسكريين، وأن المواجهات لا تزال مستمرّة حتى اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما صرح به مسؤول عسكري حكومي للوكالة، فقد لقي 56 مقاتلا حوثيا حتفهم في المواجهات والغارات الجوية للتحالف.

كما أشارت مصادر عسكرية لـ"فرانس برس" إلى أنه "لم تتمكن القوات الموالية للحكومة بعد من استعادة منطقة حرض، لكنها تمكنت من تطويقها".

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