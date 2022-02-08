نابلس تعلن الإضراب الشامل حدادًا على أرواح الشهداء الثلاثة

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، الإضراب الشامل غدا (الأربعاء)، حداداً على أرواح الشهداء الثلاثة، الذي قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باغتيالهم ظهر اليوم الثلاثاء.وجاء في بيان مقتضب صادر عن المحافظ: "أن يوم غد الاربعاء الموافق 9/2/2022 هو يوم اضراب شامل في محافظة نابلس، وذلك حداداً على ارواح الشهداء الثلاث الذي قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باغتيالهم ظهر اليوم".واغتالت قوات خاصة اسرائيلية، بعد ظهر الثلاثاء، ثلاثة مواطنين بعد إطلاق النار على مركبتهم بصورة مباشرة في منطقة المخفية بنابلس.والشهداء هم: ادهم الشيشاني، ومحمد أبو الرائد، وأشرف المبسلط.