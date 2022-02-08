شؤون فلسطينية

الاعلام: (28) انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير 2022

الاعلام: (28) انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير 2022
رام الله - دنيا الوطن
رصدت وزارة الإعلام (28) انتهاكا احتلاليا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين ومؤسساتهم الإعلامية خلال الفترة ما بين 1 إلى 31 من شهر كانون ثاني/ يناير 2022، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي (18) صحفيا من بينهم (4) صحفيات، و(3) طواقم صحفية.

وثقت الوزارة (5) إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بحق كل من الصحفيين: الصحفي الحر معتصم سقف الحيط، خلال تغطيته مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ومراسل شبكة قدس نصير ثابت خلال تغطيته مواجهات مع الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس، ومصور وكالة فلسطين "تايمز" يوسف شحادة، خلال تغطيته اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتونيا قرب مدينة رام الله، وكذلك مصوّر وكالة "فرانس برس" أحمد غرابلي خلال تغطيته عملية إخلاء قوات الاحتلال لمنزل كرامة في حي الطور بالقدس المحتلة، إضافة إلى الصحفي الحر ناصر اشتية خلال تغطيته قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم.

كما أصيبت مراسلة تلفزيون "فلسطين" ريما العملة بالاختناق الشديد والرضوض جراء استهدافها بقنبلة غاز خلال تغطيتها فعالية في قرية برقة شمال غربي نابلس بتاريخ 9/1/2022.

فيما رصدت الوزارة مجموعة من الانتهاكات بحق (3) طواقم صحفية، حيث اعتدى مستوطنون بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي على طاقم تلفزيون فلسطين بالضرب ورش غاز الفلفل والمنع من التغطية، قرب قرية بيتين شرق رام الله بتاريخ 13/1/2022.

وكان من أخطر هذه الانتهاكات مصادقة اللجنة الوزارية للتشريعات في حكومة الاحتلال على مشروع قانون يمنح سلطات الاحتلال صلاحيات واسعة النطاق لمراقبة المحتوى الفلسطيني، تمتد لحذف مضامين منشورة في شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.،ومنح النيابة العامة الإسرائيلية صلاحيات واسعة لطلب حذف مضامين منشورة في شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

تلفت الوزارة باستمرار إلى خطورة الانتهاكات الاحتلالية بحق الصحفيين الفلسطينيين التي تهدف بشكل مباشر إلى منعهم من تغطية اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الرواية الفلسطينية، مما يدعو بشكل عاجل ومستمر إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الخاص بحماية الصحفيين، وضمان محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه وعدم إفلاتهم من العقاب.

تراوحت الانتهاكات الإسرائيلية خلال هذا الشهر من حيث طبيعتها كالتالي: اعتقال وتمديد اعتقال واحتجاز (8)، اعتداء ومنع من التغطية (7)، إصابة بالرصاص المعدني والمطاط (5)، رضوض وجروح (2)، اقتحام منزل الصحفي (1)، اختناق شديد (1)، رش غاز الفلفل (1)، حجب على مواقع التواصل الاجتماعي (3).

تفاوت التوزيع الجغرافي لهذه الانتهاكات كالتالي: الداخل الفلسطيني والنقب (6)، سجون الاحتلال (4) القدس (3)، رام الله والبيرة (3)، نابلس (2)، جنين (2)، قلقيلية (1)، طولكرم (1).

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