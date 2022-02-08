حماس: مقاومو نابلس أثخنوا في الاحتلال ومستوطنيه

رام الله - دنيا الوطننعت حركة حماس الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال في عملية اغتيال في مدينة نابلس ظهر اليوم.وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن": "لقد أثخن المقاومون الأبطال في قوات الاحتلال والمستوطنين، وارتقوا إلى العلا بعد مسيرة مشرفة من الجهاد والمقاومة، والتصدي لعربدة الاحتلال".وأضافت: "إن قدر المقاومين أن يرتقوا في ميادين الشرف والبطولة، وإن شعبنا سيحفظ دماءهم، ويكمل المسيرة من بعدهم، حتى النصر بإذن الله، وإن مسيرة المقاومة ماضية بهمة شباب فلسطين الأبطال، الذين يرفضون المهادنة أو الانكسار".ودعت أبناء شعبنا إلى المشاركة في موكب التشييع بما يليق بعظمة الشهداء الأبرار، ولتكن مسيرة تغيظ العدو، وتبعث برسالة واضحة أننا أصحاب حق، وأن المقاومة سبيلنا لاستعادة حقوقنا المسلوبة -وفق ما جاء في البيان.