شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدين جريمة اغتيال المناضلين الثلاثة في نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة

الديمقراطية تدين جريمة اغتيال المناضلين الثلاثة في نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة
رام الله - دنيا الوطن
دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جريمة اغتيال القوات الإسرائيلية الخاصة للمناضلين الثلاثة في نابلس، ونعت الشهداء الثلاثة إبراهيم النابلسي، أدهم مبروك ومحمد الدخيل، داعية جماهير شعبنا في نابلس للمشاركة في تشييعهم.

وحملت الجبهة في بيان صدر عنها اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جريمة الاغتيال الجبانة، مؤكدةً أنها لن ترهب أبناء شعبنا الفلسطيني بل ستزيده إصراراً على مواصلة نضاله ومقاومته بشتى الأشكال والسبل ضد الاحتلال والاستيطان.

وشددت الجبهة أن جريمة الاغتيال البشعة تؤكد من جديد مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة في توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني في وجه انفلات جيش الاحتلال الذين يتلقون تشجيعاً من قادته العسكريين والسياسيين وغطاءً من المؤسسة القضائية.

ودعت الجبهة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وقادتهم أمام محكمة الجنايات الدولية، ومتابعة تقرير منظمة العفو الدولية الذي يدين إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال والعدوان بالأدلة والبراهين الدامغة أنها تمارس جرائم الفصل العنصري.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً أن الاحتلال لا يفرق بين فلسطيني وفلسطيني وأن الشهداء الذين توحدت جهودهم ومسيرة عطاءهم من أجل فلسطين، توحدت دمائهم أيضاً في نداء حار وصادق لاستعادة الوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام بالحوار الوطني الشامل، واستنهاض الحالة الوطنية، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بالانتخابات الشاملة، وتصعيد كل أشكال المقاومة الشعبية وتوحيد مركزها القيادي حتى دحر الاحتلال، ورحيل المستوطنين

أخبار ذات صلة

نابلس تعلن الإضراب الشامل حدادًا على أرواح الشهداء الثلاثة

نابلس تعلن الإضراب الشامل حدادًا على أرواح الشهداء الثلاثة

الاعلام: (28) انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير 2022

الاعلام: (28) انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير 2022

حماس: مقاومو نابلس أثخنوا في الاحتلال ومستوطنيه

حماس: مقاومو نابلس أثخنوا في الاحتلال ومستوطنيه

مجدلاني يدعو الشركاء لدعم توجهات وزارة التنمية الاجتماعية نحو التنمية المستدامة

مجدلاني يدعو الشركاء لدعم توجهات وزارة التنمية الاجتماعية نحو التنمية المستدامة

اشتية: الحكومة ناقشت اليوم الوضع الأمني في الخليل

اشتية: الحكومة ناقشت اليوم الوضع الأمني في الخليل

مجلس الوزراء يطالب بتحقيق دولي في جريمة الاحتلال بمدينة نابلس

مجلس الوزراء يطالب بتحقيق دولي في جريمة الاحتلال بمدينة نابلس

العربية الفلسطينية: محيسن كرس عمره لخدمة قضية شعبه

العربية الفلسطينية: محيسن كرس عمره لخدمة قضية شعبه

الخارجية تطالب بعقوبات دولية على الاحتلال لوقف استيطانه الاستعماري العنصري

الخارجية تطالب بعقوبات دولية على الاحتلال لوقف استيطانه الاستعماري العنصري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاعلام: (28) انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير 2022

الاعلام: (28) انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير 2022

الديمقراطية تدين جريمة اغتيال المناضلين الثلاثة في نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة

الديمقراطية تدين جريمة اغتيال المناضلين الثلاثة في نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة

مجدلاني يدعو الشركاء لدعم توجهات وزارة التنمية الاجتماعية نحو التنمية المستدامة

مجدلاني يدعو الشركاء لدعم توجهات وزارة التنمية الاجتماعية نحو التنمية المستدامة

العربية الفلسطينية: محيسن كرس عمره لخدمة قضية شعبه

العربية الفلسطينية: محيسن كرس عمره لخدمة قضية شعبه

الخارجية تطالب بعقوبات دولية على الاحتلال لوقف استيطانه الاستعماري العنصري

الخارجية تطالب بعقوبات دولية على الاحتلال لوقف استيطانه الاستعماري العنصري

اعتقال شاب بعد اعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين في برقة شرق رام الله

اعتقال شاب بعد اعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين في برقة شرق رام الله

الرئيس عباس يمنح الارشمندريت عبد الله يوليو نجمة الحرية

الرئيس عباس يمنح الارشمندريت عبد الله يوليو نجمة الحرية

&#34;فتح&#34;: ندعو أبناء شعبنا للتصدي لمسيرات المستوطنين المقررة اليوم

"فتح": ندعو أبناء شعبنا للتصدي لمسيرات المستوطنين المقررة اليوم

منوعات

شاهد كيف أعلنت زوجة سعد الصغير الثانية انفصالها عنه

شاهد كيف أعلنت زوجة سعد الصغير الثانية انفصالها عنه

دنيا بطمة تكشف عن مبادرة خاصة بعد وفاة الطفل ريان

دنيا بطمة تكشف عن مبادرة خاصة بعد وفاة الطفل ريان

بعد ريان.. دنيا سمير غانم تناشد لمساعدة هذا الطفل

بعد ريان.. دنيا سمير غانم تناشد لمساعدة هذا الطفل

شاهد: رامي صبري يفاجئ منتخب مصر بهذه الهدية

شاهد: رامي صبري يفاجئ منتخب مصر بهذه الهدية

شاهد كيف فاجأ أحمد سعد جمهوره بخبر حمل زوجته

شاهد كيف فاجأ أحمد سعد جمهوره بخبر حمل زوجته

شاهد: مي العيدان تشن هجوم كبير على روان بن حسين وتنتقد أغنيتها الأخيرة

شاهد: مي العيدان تشن هجوم كبير على روان بن حسين وتنتقد أغنيتها الأخيرة

شاهد: مي عمر تنهار من البكاء بعد حديثها عن الطفل ريان

شاهد: مي عمر تنهار من البكاء بعد حديثها عن الطفل ريان

شاهد: كيف أنقذ حمو بيكا نفسه من هجوم الفنانة شمس عليه

شاهد: كيف أنقذ حمو بيكا نفسه من هجوم الفنانة شمس عليه

الموت يفجع الفنان أحمد العوضي

الموت يفجع الفنان أحمد العوضي

حورية فرغلي تثير الجدل &#34;أنا شوفت عفاريت ولد وبنت في شقتي وعادي&#34;

حورية فرغلي تثير الجدل "أنا شوفت عفاريت ولد وبنت في شقتي وعادي"

عربي

ليبيا: الإعلان عن مرشحيْن لرئاسة الحكومة المقبلة

ليبيا: الإعلان عن مرشحيْن لرئاسة الحكومة المقبلة

المغرب: تشييع جنازة الطفل ريان

المغرب: تشييع جنازة الطفل ريان

بعد حادثة سقوط الطفل ريان.. الأردن تتخذ هذه الاجراءات على أراضيها

بعد حادثة سقوط الطفل ريان.. الأردن تتخذ هذه الاجراءات على أراضيها

السيسي: مصر تهدف للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

السيسي: مصر تهدف للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة