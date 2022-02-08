شؤون فلسطينية

مجدلاني يدعو الشركاء لدعم توجهات وزارة التنمية الاجتماعية نحو التنمية المستدامة

مجدلاني يدعو الشركاء لدعم توجهات وزارة التنمية الاجتماعية نحو التنمية المستدامة
رام الله - دنيا الوطن
جدد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني خلال لقائه الوداعي برئيس مكتب تمثيل أستراليا المعتمد لدى دولة فلسطين مارك بايلي دعوته إلى تنظيم مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة بمشاركة كافة الأطراف المعنية يهدف لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضه وحقه في تقرير المصير.

وأكد الوزير أن القيادة الفلسطينية لاتستطيع الاستمرار في العلاقة التعاقدية في ظل نهج الاحتلال الاسرائيلي الممعن في سياسة الضم التدريجي للأغوار الفلسطينية والتطهير العرقي في القدس.

وقال الوزير " هناك مسؤولية دولية تقع على عاتق جميع الأطراف لضمان الأمن في المنطقة وانقاذ حل الدولتين مؤكداً أن اجراءات الاحتلال وممارساته العنصرية وسياسة الأبرتهايد التي ينتهجها تقوض الامن والسلام في المنطقة.

وعلى صعيد وزارة التنمية قال د.مجدلاني " أن الحصار المالي  الذي تتعرض له الحكومة الفلسطينة وعدم تلقي أي مساعدات دولية أو عربية اضافة للخصم من أموال المقاصة من قبل الاحتلال قوض جهود الوزارة وبعض برامج عملها، وقد انعكس ذلك على نهج التنمية والتمكين الذي تسير الوزارة باتجاهه كما رفع من نسبة الفقر في فلسطين.

كما دعا د. مجدلاني الشركاء لدعم توجهات الوزارة التنموية الجديدة التي تقوم على أساس التنمية المستدامة والتمكين والتي تترجمها الوزارة من خلال عملية تحديث البيانات التي تجريها للسجل الاجتماعي الوطني الذي تم اطلاقه في ديسمبر الماضي اضافة لاعتماد نهج ادارة الحالة واقامة مشاريع التمكين الاقتصادي لإخراج الأسر من دائرة العوز نحو الاعتماد على الذات.

من جانبه أكد بايلي على ثبات موقف بلاده الداعم للحق الفلسطيني، وأن الموقف الاسترالي مع قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين وضمان الاستقرار خاصة في ظل الأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة، مشددا على أهمية تحقيق السلام والأمن.





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