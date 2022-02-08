شؤون فلسطينية

اشتية: الحكومة ناقشت اليوم الوضع الأمني في الخليل

اشتية: الحكومة ناقشت اليوم الوضع الأمني في الخليل
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن مجلس الوزراء يقف خلف كلمة الرئيس محمود عباس، أمام المجلس المركزي التي كانت شاملة وواضحة، وسطرت مدخلا مهما للقرارات التي تمخض ويتمخض عنها اجتماع المجلس.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته امام جلسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن العلاقة مع إسرائيل هي علاقة دولة احتلال مع شعب محتل، وان تنصل إسرائيل من الاتفاقات الموقعة يعيد الأمور الى مربع الصراع الأول، وان إعادة النظر في العلاقة وفي الاتفاقيات أمر مهم، لأن كل الذي تريده اسرائيل استمرار الامر الواقع، والذي هو واقع متدهور يظله الاستيطان وهدم البيوت والقتل والحصار، وعليه يبقى امامنا الحفاظ على حقوقنا كما دائما، وتعزيز صمود أهلنا في كل مكان، في ظل انسداد الأفق السياسي وعجز المجتمع الدولي عن انهاء الاحتلال او التقدم بمبادرة سياسية.

ورحب بقرار الاتحاد الافريقي وقف عضوية إسرائيل في الاتحاد بصفة مراقب، حيث لم تدعى إسرائيل للجلسة الأخيرة، مبينا ان غالبية دول افريقيا رفضت هذه العضوية، على اعتبار ان اسرائيل دولة عنصرية ودولة احتلال تنتهك حقوق الانسان الفلسطيني.

وقال، "كانت لنا مشاركة فاعلة وناجحة في الاجتماع الأخير، مع تقديمي للشكر والتقدير لقيادات الدول والشعوب الافريقية على دعمها لفلسطين وقضيتنا العادلة، والتي قالت ان عضوية اسرائيل مكافأة غير مستحقة، وإننا نعول على قرار اللجنة المشكلة برئاسة دولة السنغال للبت النهائي في هذا الامر".

واكد أن إسرائيل تنوي هدم العشرات من المحال التجارية والورش الصناعية في منطقة واد الجوز لإنشاء ما يسمى "واد السليكون"، مبينا ان هذا الامر خطير جدا وتدمير للقمة عيش مئات المقدسيين، مهيبا بالمجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، دفع إسرائيل للتوقف عن هذا العمل التدميري وغير الشرعي وغير القانوني.

وحول مناقشة "الكنيست" الإسرائيلي قانون حول "ترتيب السكن للرعاة في إسرائيل"، قال إنه يهدف الى مصادرة مزيد من الأراضي وشرعنة هذه المصادرات التي تشمل أكثر من 30 مرعى، وتشمل آلاف الدونمات من الأراضي التي يملكها أبناء شعبنا، وإن هذا القانون يؤكد سياسة التوسع الاستعماري التي تتبناها دولة الاحتلال بهدف تدمير إمكانية حل الدولتين.

وأكد أن مجلس الوزراء يتابع القضايا المتعلقة بالأسعار، حيث شكلت لجنة من وزارة الاقتصاد والمالية ومركز الإحصاء للمتابعة اليومية، و"اننا ندرك ان موضوع ارتفاع الأسعار امر عالمي أحيانا، واحيانا بسبب الإجراءات الإسرائيلية، وان الظروف الصعبة التي تمر بها آلاف الاسر الفقيرة، لذلك قلنا اننا لن نرفع الضرائب من جهة، ومن جهة أخرى تم الاتفاق مع التجار والغرف التجارية واتحاد الصناعات انه لن يتم رفع الأسعار وخاصة على السلع الأساسية، وسنتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين للأسعار الاسترشادية التي وضعتها وزارة الاقتصاد، والتي سيرت فرق تفتيش لمتابعة المخالفين".

ونعى رئيس الوزراء "بالحزن والأسى الأخ الصديق رفيقي في اللجنة المركزية لحركة فتح القائد جمال محيسن، الذي توفي أمس، والذي كان رجلا شهما ومناضلا فنى حياته من اجل فلسطين، وتبوأ العديد من المواقع القيادية منذ ريعان شبابه حتى وافته المنية، وقد عرفته رجلا شجاعا مقداما وقائدا، عزائي لأسرته الصغيرة وزوجته وابناءه ولعائلته حركة فتح ولشعبنا العظيم".

وقال إن امام مجلس الوزراء اليوم قضايا متعلقة بقطاع العدالة وتطويره، وتطوير القوانين بما يحمي أمن المواطن، كما يناقش الأوضاع الأمنية في مدينة الخليل، مؤكدا ان لا احد فوق القانون، وان فرض القانون سيتم من خلال المؤسسة الأمنية والقضاء. كما يستمع المجلس الى تقارير صحية ومواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا، والأوضاع المعيشية والمالية ومشاريع للبنية التحتية، ومشاريع قوانين متعلقة بتراخيص محطات شحن المركبات الكهربائية والغرفة الاقتصادية لدى محكمة استئناف القدس وبداية رام الله، ونظام لصندوق حوادث الطرق وقانون حماية الطفل.

أخبار ذات صلة

نابلس تعلن الإضراب الشامل حدادًا على أرواح الشهداء الثلاثة

نابلس تعلن الإضراب الشامل حدادًا على أرواح الشهداء الثلاثة

الاعلام: (28) انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير 2022

الاعلام: (28) انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير 2022

حماس: مقاومو نابلس أثخنوا في الاحتلال ومستوطنيه

حماس: مقاومو نابلس أثخنوا في الاحتلال ومستوطنيه

الديمقراطية تدين جريمة اغتيال المناضلين الثلاثة في نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة

الديمقراطية تدين جريمة اغتيال المناضلين الثلاثة في نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة

مجدلاني يدعو الشركاء لدعم توجهات وزارة التنمية الاجتماعية نحو التنمية المستدامة

مجدلاني يدعو الشركاء لدعم توجهات وزارة التنمية الاجتماعية نحو التنمية المستدامة

مجلس الوزراء يطالب بتحقيق دولي في جريمة الاحتلال بمدينة نابلس

مجلس الوزراء يطالب بتحقيق دولي في جريمة الاحتلال بمدينة نابلس

العربية الفلسطينية: محيسن كرس عمره لخدمة قضية شعبه

العربية الفلسطينية: محيسن كرس عمره لخدمة قضية شعبه

الخارجية تطالب بعقوبات دولية على الاحتلال لوقف استيطانه الاستعماري العنصري

الخارجية تطالب بعقوبات دولية على الاحتلال لوقف استيطانه الاستعماري العنصري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاعلام: (28) انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير 2022

الاعلام: (28) انتهاكا احتلاليا بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال يناير 2022

الديمقراطية تدين جريمة اغتيال المناضلين الثلاثة في نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة

الديمقراطية تدين جريمة اغتيال المناضلين الثلاثة في نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة

مجدلاني يدعو الشركاء لدعم توجهات وزارة التنمية الاجتماعية نحو التنمية المستدامة

مجدلاني يدعو الشركاء لدعم توجهات وزارة التنمية الاجتماعية نحو التنمية المستدامة

العربية الفلسطينية: محيسن كرس عمره لخدمة قضية شعبه

العربية الفلسطينية: محيسن كرس عمره لخدمة قضية شعبه

الخارجية تطالب بعقوبات دولية على الاحتلال لوقف استيطانه الاستعماري العنصري

الخارجية تطالب بعقوبات دولية على الاحتلال لوقف استيطانه الاستعماري العنصري

اعتقال شاب بعد اعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين في برقة شرق رام الله

اعتقال شاب بعد اعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين في برقة شرق رام الله

الرئيس عباس يمنح الارشمندريت عبد الله يوليو نجمة الحرية

الرئيس عباس يمنح الارشمندريت عبد الله يوليو نجمة الحرية

&#34;فتح&#34;: ندعو أبناء شعبنا للتصدي لمسيرات المستوطنين المقررة اليوم

"فتح": ندعو أبناء شعبنا للتصدي لمسيرات المستوطنين المقررة اليوم

منوعات

شاهد كيف أعلنت زوجة سعد الصغير الثانية انفصالها عنه

شاهد كيف أعلنت زوجة سعد الصغير الثانية انفصالها عنه

دنيا بطمة تكشف عن مبادرة خاصة بعد وفاة الطفل ريان

دنيا بطمة تكشف عن مبادرة خاصة بعد وفاة الطفل ريان

بعد ريان.. دنيا سمير غانم تناشد لمساعدة هذا الطفل

بعد ريان.. دنيا سمير غانم تناشد لمساعدة هذا الطفل

شاهد: رامي صبري يفاجئ منتخب مصر بهذه الهدية

شاهد: رامي صبري يفاجئ منتخب مصر بهذه الهدية

شاهد كيف فاجأ أحمد سعد جمهوره بخبر حمل زوجته

شاهد كيف فاجأ أحمد سعد جمهوره بخبر حمل زوجته

شاهد: مي العيدان تشن هجوم كبير على روان بن حسين وتنتقد أغنيتها الأخيرة

شاهد: مي العيدان تشن هجوم كبير على روان بن حسين وتنتقد أغنيتها الأخيرة

شاهد: مي عمر تنهار من البكاء بعد حديثها عن الطفل ريان

شاهد: مي عمر تنهار من البكاء بعد حديثها عن الطفل ريان

شاهد: كيف أنقذ حمو بيكا نفسه من هجوم الفنانة شمس عليه

شاهد: كيف أنقذ حمو بيكا نفسه من هجوم الفنانة شمس عليه

الموت يفجع الفنان أحمد العوضي

الموت يفجع الفنان أحمد العوضي

حورية فرغلي تثير الجدل &#34;أنا شوفت عفاريت ولد وبنت في شقتي وعادي&#34;

حورية فرغلي تثير الجدل "أنا شوفت عفاريت ولد وبنت في شقتي وعادي"

عربي

ليبيا: الإعلان عن مرشحيْن لرئاسة الحكومة المقبلة

ليبيا: الإعلان عن مرشحيْن لرئاسة الحكومة المقبلة

المغرب: تشييع جنازة الطفل ريان

المغرب: تشييع جنازة الطفل ريان

بعد حادثة سقوط الطفل ريان.. الأردن تتخذ هذه الاجراءات على أراضيها

بعد حادثة سقوط الطفل ريان.. الأردن تتخذ هذه الاجراءات على أراضيها

السيسي: مصر تهدف للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

السيسي: مصر تهدف للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة