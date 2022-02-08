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شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية: محيسن كرس عمره لخدمة قضية شعبه

العربية الفلسطينية: محيسن كرس عمره لخدمة قضية شعبه
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة العربية الفلسطينية :" إن د.جمال محيسن ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، كرس عمره في خدمة القضية الفلسطينية "، مضيفة:" ترك أبو المعتصم بصمات ملموسة في مراحل النضال الوطني كافة، مسجلا مواقف ثابتة "، مؤكدة أنهم أحد رجال فلسطين الأوفياء، و أبرز المناضلين.

و بينت الجبهة في بيانها اليوم أن الشعب الفلسطيني أصابته الفاجعة بفقدان مناضل فذ، خدم قضية شعبه بإخلاص طوال حياته، مشيرة إلى أن د. محيسن صدق ما عاهد الله عليه ، لافتة إلى :" باق في قلوبنا و عقولنا و ذاكرتنا رغم رحيله بجسده ".

و كانت الجبهة العربية الفلسطينية نعت المناضل د. جمال محيسن، متوجهة إلى الرئيس عباس، رئيس دولة فلسطين، ورئيس حركة فتح، و الإخوة في الحركة ، و أهله و ذويه بواجب العزاء ، و أخلص كلمات المواساة، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، و يلهم أهله الصبر والسلوان، معاهدة روحه الطاهرة بمواصلة النضال حتى التحرير، و تحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس المحتلة.

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