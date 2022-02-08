شاهد صور لشهداء نابلس الثلاثة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صورًا للشبان الثلاثة الذين اغتالتهم القوات الخاصة الإسرائيلية، ظهر اليوم الثلاثاء.وأفادت مصادر محلية بأن الشهداء من عناصر كتائب شهداء الأقصى في نابلس والاحتلال يلاحقهم منذ أشهر وبعضهم منذ سنوات.ونعت كتائب شهداء الأقصى، الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا في عملية اغتيال وسط نابلس شمال الضفة الغربية.وقالت الكتائب في بيان:" ننعى شهدائها الأبطال إبراهيم النابلسي وأدهم مبروك ومحمد الدخيل، بعد عملية إغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة صهيونية في مدينة نابلس جبل النار".