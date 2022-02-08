الكشف عن كيفية تسلل القوة الإسرائيلية الخاصة إلى وسط نابلس واغتيال ثلاثة مواطنين

ونقلت القناة عن مسؤول أمني في جيش الاحتلال زعمه أن "الخلية التي تمت تصفيتها كانت قنبلة موقوتة وتعتزم تنفيذ المزيد من العمليات، وفي الأسبوعين الماضيين نفذت ما لا يقل عن 4 عمليات إطلاق نار في شمال الضفة".



رام الله - دنيا الوطناستشهد ثلاث شبان فلسطينيين، ظهر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة المخفية وسط مدينة نابلس نابلس.وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن طريقة تسلل القوة الإسرائيلية الخاصة إلى وسط مدينة نابلس، في وضح النهار.وقالت الوكالة: إن القوة "اقتحمت ظهر اليوم حي المخفية بمدينة نابلس، بمركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وأطلقت النار على مركبة كان يستقلها أربعة مواطنين، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة منهم، واعتقال رابع لم تعرف هويته بعد".وتحدث الإعلام الإسرائيلي، عن الشبان، حيث قالت قناة (كان): إن قوة خاصة من الجيش تمكنت من اغتيال الفلسطينيين الثلاثة، بعد تنفيذهم عدة عمليات إطلاق نار في الأسبوعين الأخيرين في الضفة، على حد زعمها.