قوة إسرائيلية خاصة تغتال ثلاثة مواطنين في نابلس

رام الله - دنيا الوطناستشهد ثلاث شبّان فلسطينيين، ظهر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة نابلس.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الشبان الثلاثة برصاص الجيش الإسرائيلي بمنطقة المخفية وسط مدينة نابلس.ونشرت الصحة أسماء الشهداء، وهم: محمد الدخيل، وأدهم مبروك، وإبراهيم النابلسي.وأوضحت مصادر محلية، بأن قوات خاصة تتبع للجيش الإسرائيلي أطلقت النار تجاه مركبة فلسطينية، واغتالت الشبان الثلاثة، وأعهدمتهم في وضح النهار بدم بارد.وتمكنت القوة الخاصة من اقتحام حي المخفية، عبر مركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وأطلقت النار على مركبة كان يستقلها أربعة مواطنين، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة منهم، واعتقال رابع لم تعرف هويته بعد.وقالت قناة (كان): إن قوة خاصة من الجيش تمكنت من اغتيال الفلسطينيين الثلاثة، بعد تنفيذهم عدة عمليات إطلاق نار في الأسبوعين الأخيرين في الضفة.