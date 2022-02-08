اعتقال شاب بعد اعتداء جيش الاحتلال والمستوطنين في برقة شرق رام الله

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، شابا بعد اعتداء الجنود والمستوطنين على المزارعين ورعاة الاغنام في قرية برقة شرق مدينة رام الله.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فريد عبد معطان (24 عاما) خلال مظاهرة منددة باستيلاء المستوطنين على أراضي المواطنين.وكانت مصادر محلية أفادت أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال هاجموا المواطنين الذين تظاهروا ضد استيلاء المستوطنين على اراضيهم في القرية، واعتدوا عليهم بالضرب، وبرش غاز الفلفل، ولم يتم التبليغ عن تسجيل اي اصابات.وتتعرض قرية برقة لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، حيث أقام الاحتلال على أراضي القرية والقرى المجاورة مستوطنات "بسجوت" و"كوخاف يعقوب" و"جفعات أساف" و"مجرون".