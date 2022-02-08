الرئيس عباس يمنح الارشمندريت عبد الله يوليو نجمة الحرية

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بمنح الارشمندريت عبد الله دانيل يوليو نجمة الحرية من وسام دولة فلسطين.وحضر مراسم التكريم، رئيس الوزراء، وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح.ومنح عباس الارشمندريت يوليو نجمة الحرية تقديرا لمسيرته النضالية المشرفة، وجهوده المتواصلة في اسناد المقاومة الشعبية السلمية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة على طريق الحرية والاستقلال.