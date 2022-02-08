"فتح": ندعو أبناء شعبنا للتصدي لمسيرات المستوطنين المقررة اليوم

رام الله - دنيا الوطندعت حركة "فتح" إقليم نابلس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أبناء شعبنا الى أوسع مشاركة للتصدي لمظاهرات المستوطنين المقرر مساء اليوم الثلاثاء.وقال عضو إقليم الحركة نضال مليطات، إن أبناء شعبنا لن يسمحوا للمستوطنين بالوصول إلى أهدافهم، خاصة بعد محاولاتهم العودة إلى جبل صبيح، ومستوطنة "حومش" المخلاه المقامة على أراضي قرية برقة، وذلك بالتزامن مع تصاعد هجماتهم بحق أبناء شعبنا.ودعا جماهير شعبنا لتكثيف المقاومة الشعبية الجماعية في كل القرى والبلدات وعند نقاط التماس والمفارق، التي تتعرض لهجمات المستوطنين المدعومين من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ما يتطلب توحيد كافة القوى الوطنية في معركة الدفاع عن شعبنا.