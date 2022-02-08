الرئيس عباس يمنح "تيسير خالد" وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس الفلسطين محمود عباس مرسوما بمنح القائد الوطني محمد سعادة عودة "تيسير خالد" وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا.وحضر مراسم التكريم رئيس الوزراء، وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح، وقيادات من الجبهة الديمقراطية.ومنح أبو مازن تيسير خالد نجمة الشرف العليا تقديرا لدوره الوطني والنضالي المشرف خلال سنوات عمله عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتثمينا لجهوده في خدمة الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة على طريق الحرية والسيادة والاستقلال.