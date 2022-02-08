الرئيس عباس يمنح السفير محمد صبيح والراحل تيسير قبعة نجمة القدس

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بمنح المناضل الوطني الراحل تيسير قبعة نجمة القدس من وسام القدس.وتسلم الوسام السفير محمد صبيح، نيابة عن أسرة الفقيد، بحضور رئيس الوزراء، وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح.ومنح عباس الراحل تيسير قبعة نجمة القدس تقديرا لمسيرته الوطنية والنضالية المشرفة، خلال سنوات عمله نائبا لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني على طريق الحرية والسيادة والاستقلال.كما أصدر الرئيس مرسوما بمنح المناضل الوطني السفير محمد صبيح نجمة القدس من وسام القدس.وحضر مراسم التكريم رئيس الوزراء، وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح.ومنح ابو مازن السفير صبيح نجمة القدس تقديرا لمسيرته الوطنية والنضالية المشرفة، خلال سنوات عمله أمينا لسر المجلس الوطني الفلسطيني، وتثمينا لعطائه في جميع المهام التي تحمل مسؤوليتها في خدمة وطنه وشعبه الفلسطيني على طريق الحرية والسيادة والاستقلال.