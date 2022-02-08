3050 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة و3050 اصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد اجراء 7195 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 208 حالة ، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 113 حالة.واشارت الصحة أن اجمالي تراكمي للمصابين 224892 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 30794 حالة اجمالي المتعافين 192303 حالة، و اجمالي الوفيات 1795 وفاةوأوضحت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 208 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 113 حالة.وبشأن التطعيمات، بينت الصحة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 597737 شخصا.