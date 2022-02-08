الحكومة تصادق على إجراءات الضبط القضائي لموظفي الرقابة والتفتيش بوزارة النقل والمواصلات

رام الله - دنيا الوطنصادق مجلس الوزراء على نظام إجراءات الضبط القضائي لموظفي وحدة الرقابة والتفتيش الميداني في وزارة النقل والمواصلات، وذلك ضمن جهود الحكومة في زيادة الحماية للمواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.وأكد على أهمية هذه الخطوة في تمكين دوريات السلامة على الطرق من ممارسة اختصاصهم بموجب القانون، وضبط المركبات المخالفة التي تعرض أرواح المواطنين للخطر، وتمكين مفتشي مهن المواصلات من القيام بدورهم في ضبط وتنظيم قطاع المواصلات والمنشآت.