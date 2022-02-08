رئيس بلدية جباليا يوضح سبب إزالة "أكشاك" شارع البحر

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس بلدية جباليا النزلة مازن النجار، إن إزالة عدد من الأكشاك الخشبية الموجودة على جنبات شارع الرشيد في منطقة شمال قطاع غزة، جاء لمخافتها معاير السلامة وعدم التزامها بالترخيص.وذكر النجار، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) اليوم الثلاثاء، أنه تم إزالة 30 كشك رفض أصحابها الالتزام بمعاير السلام وتسوية أوضاعهم مع البلدية، بعد اخطارهم أكثر من مرة، مؤكداً أن قرار الإزالة كان من وزارة الداخلية ولجنة الطوارئ العليا والبلدية.وقال إن البلدية أخطرت أصحاب الأكشاك بالإزالة قبل 48 ساعة ولم تجد استجابة، ما دفعها لإزالتها مرة واحدة صباح اليوم.وذكر أنه خلال العام 2020/2021، أعطت البلدية أصحاب هذه الأكشاك فترة إعفاء لتصويب أوضاعهم القانونية وترتيب أكشاكهم في البناء والتمديدات الكهربائية السليمة.وبين النجار أنه تم عمل تصميم حديث للمنطقة الموجود بها الأكشاك الغير آمنة والغير مرخصة (منطقة السودانية ومحيط أبو زيتون)، وتم مخاطبة أصحابها ومخالفتهم دون استجابة منهم.وأكد أن البلدية اتخذت قرار الإزالة بعدما وجدت أن هناك استخدام غير جيد للأكشاك، إضافة للحوادث التي وقعت جراء التعديات من وفاة فتى بسبب تماس كهربائي في المكان، والحادث الذي أدى لوفاة فتاتين حيث كان أحد الكشك في منتصف شارع الرشيد ويسبب انعدام في الرؤية للسيارات.وأشار إلى وجود اثنين من الأكشاك قامت بدفع الروسم المستحقة عليها البالغة 100 شيكل في الشهر، لكنها تعرضت للإزالة بسبب رفضها تسوية أوضاعها من مراعاة الكشك لمعاير السلامة وبنائه بشكل آمن، ورفض عمل اشتراك كهرباء آمن أو تصريف المياه بشكل آمن.وأكد النجار أن البلدية تسعى لترتيب الواجهة البحرية والحفاظ على حياة المواطنين ووضع حدود للبناء، وأنها لا تعارض انشاء الأكشاك بشرط أن تراعي كافة المعايير والشروط المطلوبة.وبين أن الأكشاك المذكورة لم تسوى أوضاعها مع البلدية منذ نحو 20 عاماً، مؤكداً أن البلدية لن تكون امتداد لهذه الفوضى.