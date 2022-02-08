اعلان بخصوص براءة الذمة لأغراض الانتخابات المحلية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، مضمون التفاهمات بينها وبين وزارة الحكم المحلي بخصوص تفسير براءة الذمة المالية المطلوب الحصول عليها من المجلس المحلي لأغراض الترشح للانتخابات المحلية، والتي جرى تعميمها من قبل الوزارة على مديريات الحكم المحلي والمجالس المحلية.وأكدت أن المستحقات المالية التي يجب على المرشح تسديدها للهيئة المحلية للحصول على براءة الذمة المالية: أولاً: ديون الكهرباء تُجبى لصالح البلديات، لذلك يجب أن تسدد ديون الكهرباء الخاصة بشركة كهرباء الجنوب أو شركة كهرباء الشمال، من قبل المكلف (المرشح) المترتبة عليه في الهيئة التي يرغب بالترشح لمجلسها فقط، ولا يمنع ذلك من وجود ديون أخرى بذمته لشركة الكهرباء في منطقة أي هيئة أخرى تابعة لتوزيع الشركة.ثانياً: ديون الأملاك يتم منح براءة ذمة مالية للمرشح بعد دفع ديونه عن أملاكه في منطقة الهيئة المحلية التي يرغب بالترشح لمجلسها فقط، ولا يمنع ذلك وجود ديون في ذمته عن أملاكه في منطقة أي هيئة أخرى.ثالثاً: المياه ليست من متطلبات براءة الذمة المالية تسديد فواتير استهلاك المياه، باستثناء بعض الهيئات التي تقدم هذه الخدمة من خلالها.رابعاً: النفايات يتم منح براءة الذمة المالية بعد دفع ديون ومستحقات بدل النفايات والصرف الصحي الواردة في فاتورة المياه فقط والتي يتم جمعها مباشرة.أما بخصوص المرشح إن كان وريثاً: يدفع ديون مورثه المستحقة عليه لصالح البلدية، إذا كان هو المنتفع الوحيد وإذا كان جميع الورثة منتفعين فيدفع من ديون مورثه بنسبة حصته في الميراث.وأما المخالفات غير المالية التي تصدرها البلدية بحق المرشح فهي ليست سببا لعدم منح براءة الذمة المالية مالم يتم تحويلها إلى مبلغ.ونوهت اللجنة الى أن موضوع براءة الذمة من اختصاص وزارة الحكم المحلي، داعية أي مواطن لديه استفسار أو شكوى الاتصال على وزارة الحكم المحلي.