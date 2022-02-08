شؤون فلسطينية

النيابة الإسرائيلية تطالب بإضافة 7 سنوات إلى أحكام أسرى عملية جلبوع الستة

النيابة الإسرائيلية تطالب بإضافة 7 سنوات إلى أحكام أسرى عملية جلبوع الستة
رام الله - دنيا الوطن
طالبت النيابة العامة الإسرائيلية، بالسجن 7 سنوات إضافية على أسرى عملية جلبوع الستة الذين انتزعوا حريتهم، تضاف إلى أحكامهم السابقة.

يذكر أن الأسرى الستة انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وقدمت ضدهم لوائح اتهام في المحكمة المركزية بالناصرة.

والأسرى الستة هم: محمود عارضة (46 عاما) من بلدة عرابة، يعقوب قادري (49 عاما) من عرابة، أيهم كممجي (35 عاما) من سكان كفردان، مناضل انفيعات (26 عاما) من يعبد، محمد عارضة (40 عاما) من عرابة، وزكريا زبيدي (45 عاما) وجميعهم من محافظة جنين.

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