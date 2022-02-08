يعقوب عودة: المقدسيون بحاجة لـ 27 ألف وحدة سكنية لحل أزمة السكن

رام الله - دنيا الوطنقال مراقب حقوق الانسان والسكن في القدس يعقوب عودة: إن عصابات المستوطنين هي اليد الحاكمة في إسرائيل وتسابق الزمن لفرض الحقائق على الارض وانهاء الوجود الفلسطيني في المدينة من خلال عمليات الهدم والتهجير.واضاف عودة، ان المعدل السنوي للمنازل والمنشآت التي تهدمها قوات الاحتلال تضاعف اربع مرات تقريبا خلال العامين الماضيين اذ بلغ عددها اكثر من 200 خلال العام الماضي فقط .وأشار عودة إلى أن الخطر القادم هو هدم احياء كاملة في مدينة القدس مثل حي الشيخ جراح وأحياء في سلوان وكذلك هدم اسكانات كبيرة متفرقة بالمدينة.وأوضح عودة ان المقدسيين بحاجة الى 27 الف وحدة سكنية على الأقل لحل الازمة السكانية في المدينة مشيرا إلى صعوبة ذلك خاصة في ظل مصادرة مساحات واسعة من أراضي المواطنين في القدس التي لم يتبق منها الا 8% بما فيها المقام عليها المساكن والخدمات.