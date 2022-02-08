بمشاركة الرئيس عباس.. تشييع جثمان القائد جمال محيسن من مقر الرئاسة

رام الله - دنيا الوطنشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، في تشييع جثمان القائد الكبير، جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" من مقر الرئاسة بمدينة رام الله.وألقى الرئيس عباس نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، ووضع على نعشه اكليلا من الزهور.وشارك في مراسم التشييع الرسمية رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، والحكومة، وشخصيات، وأفراد عائلته.واصطف حرس الشرف أثناء وصول جثمان محيسن إلى مقر الرئاسة، وحمل نعشه على أكتاف الجنود، مرورا أمام ثلة من حرس الشرف، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني وموسيقى جنائزية.