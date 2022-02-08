المالكي: قرار الاتحاد الافريقي تعليق منح إسرائيل صفة المراقب انجاز للقضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنرحب وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي بقرار قمة الاتحاد الافريقي بتعليق منح إسرائيل صفة مراقب في الاتحاد وقرار الاتحاد تشكيل لجنة من سبعة رؤساء دول من بينها الجزائر لإصدار توصية بخصوص عضوية إسرائيل مؤكدا ان النظام الداخلي للقمة يعطي الحق لاي دولة الاعتراض على اي قرار بشأن ضم دول جديدة الى عضويته.وأضاف المالكي أن قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي اعتمدت القرار بتعليق منح صفة مراقب لدولة الاحتلال والتي كان قد منحها بصورة انفرادية مفوض الاتحاد موسى فكي في وقت سابق دون استشارة الدول الاعضاء.وأشار المالكي، إلى وجود انقسام بين الدول المؤيدة لانضمام اسرائيل أبرزها السنغال والكونغو وتوغو والمعارضة لذلك وابرزها الجزائر وجنوب افريقيا ونيجيريا.وقال المالكي إن القمة الافريقية أوكلت الرئيس السنغالي ماكي سال بصياغة توصية لترفع إلى مؤتمر القمة بخصوص انضمام دولة الاحتلال للاتحاد الافريقي معتبرا ان هذا القرار يعد انجازا للقضية الفلسطينية.