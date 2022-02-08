عياش ينعى القاىد الوطني جمال محيسن

وأثنى د. عياش والذي حضر اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير على مناقب المناضل الوطني الكبير، ومسيرته النضالية المشرفة، وعطائه وعمله القيادي في صفوف الثورة الفلسطينية، وفي مجالات العمل النقابي، وهو الذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبه ووطنه على طريق الحرية والاستقلال.





وقال " المرحوم أبو المعتصم كرس حياته في خدمة قضية شعبنا الفلسطيني والدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة، وعرفته من المكافحين والمناضلين الأوائل الأشداء، مدافعاً شجاعاً عن المصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني، ومن الرجال الذين اخلصوا وأفنوا حياتهم في خدمة شعبه وفي خدمة حركة فتح او في منظمة التحرير الفلسطينية او في العمل الحكومي والنقابي .





واضاف :" لا يسعنا بهذا المصاب الجلل إلا أن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المشاعر والمواساة القلبية من فخامة رئيس دولة فلسطين الأخ أبو مازن محمود عباس ومن جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، ومن عائلة الشهيد المناضل وأقاربه ومحبيه ومعارفه ورفاقه. ونسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفسيح من جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.



رام الله - دنيا الوطننعى عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش القائد الوطني الكبير عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" د.جمال المحيسن، الذي انتقل إلى جوار ربه يوم امس الموافق ٧-٢-٢٠٢٢ ، بعد بمسيرة نضاليةٍ حافلةٍ بالعطاء والكفاح والتضحية.