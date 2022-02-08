مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال في جنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عددًا من المواطنين خلال عمليات دهم واقتحامات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، استهدف خلالها مقاومون قوات الاحتلال في جنين.ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين منير عوني حوشية، ومحمد هاني حسن أبو الهيجا، عقب اقتحام بلدة اليامون ومداهمة منزليهما.وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال خلال تنفيذها عملية عسكرية بين بلدتي اليامون وبرقين جنوب غرب جنين.وذكرت مصادر محلية أن مقاومين عبر مركبة استهدفوا قوات الاحتلال في منطقة واد حسن غرب جنين بوابل كثيف من الرصاص.وتصاعدت مؤخرًا عمليات إطلاق النار التي تستهدف قوات الاحتلال وخاصة في مدن شمال الضفة الغربية.وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله إبراهيم منصور عقب مداهمة منزله بقرية كفر قليل جنوب نابلس، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة من أحد المنازل.واقتحمت قوات الاحتلال منطقة رفيديا غربي نابلس، وداهمت إحدى البنايات ونفذت فيهما عمليات تفتيش، واندلعت مواجهات عنيفة خلال تواجد الاحتلال في المنطقة.وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين ضياء الطيراوي (16 عاما)، وعمر غوانمة (16عاما) بعد اقتحامها منزليهما في مخيم الجلزون شمال المدينة.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن موسى عيسى عوض من بلدة بيت أمر شمالًا.