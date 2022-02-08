الصحة الفلسطينية: جميع اللقاحات المتوفرة لدينا ذات مأمونية عالية

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة، مأمونية جميع اللقاحات المتوفرة في مستودعات الوزارة ومراكز التطعيم من حيث تاريخ الصلاحية وشروط الحفظ والنقل ضمن سلسلة التبريد الموصى بها.‎وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، إلى مراسلة رسمية وصلت من شركة "فايزر" تفيد بتمديد تاريخ الصلاحية لمدة ثلاثة شهور إضافية للقاحات "فايزر"، منوهة إلى تأكيد منظمة الصحة العالمية ووكالة الغذاء والدواء الأميركية، على مأمونية وفعالية استخدام هذه اللقاحات.‎وأهابت الوزارة بضرورة أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والالتزام بالجرعات الموصى بها والإجراءات الوقائية اللازمة، تجنباً لانتشار العدوى.