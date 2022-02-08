بيت لحم: العثور على طفل رضيع بداخل كيس ملابس بأحد الشوارع

رام الله - دنيا الوطنقالت الشرطة الفلسطينية: إن أحد المواطنين عثر على طفل رضيع بداخل كيس للملابس وملقى على أحد أرصفة شوارع مدينة بيت لحم.وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة أن اشارة وصلت لعمليات الشرطة من احد المواطنين، مفادها عثوره على طفل رضيع بداخل كيس للملابس، وكان موضوعاً على رصيف أحد شوارع مدينة بيت لحم وهو موجود بحوزته بداخل منزله.وأضافت الشرطة: "على الفور تم تحريك قسم حماية الاسرة والاحداث لمنزل الشخص صاحب الاشارة، وسماع اقواله وتم أخذ الطفل المعثور عليه لمستشفى الحسين الحكومي لعمل الفحوصات اللازمة له والتأكد من سلامته ومن ثم تم إرساله لمؤسسة لتوفير احتياجاته".وأكدت أن الشرطة بدأت بإجراءات البحث والتحري لمعرفة ذويه وظروف تركه على قارعة الطريق.