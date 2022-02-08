فتح باب الترشح للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الثلاثاء، فتح باب الترشح للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية 2021، لمدة 10 أيام تنتهي مساء يوم الخميس 17/2/2022.وأكدت اللجنة في بيان صحفي، أن الترشح يتم من خلال قوائم انتخابية ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، ويحق للأحزاب السياسية أو الائتلافات أو المجموعات تشكيل قوائم انتخابية بغرض الترشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية، مؤكدة ضرورة التزام القوائم ومرشحيها بشروط الترشح التي حددها قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته.وأوضحت أن بإمكان المواطنين الحصول على طلب تسجيل وترشح القوائم الانتخابية من مقرات ومكاتب لجنة الانتخابات في محافظات الضفة الغربية أو من خلال موقعها الإلكتروني (www.elections.ps)، وتقدم الطلبات مرفقاً بالوثائق اللازمة، بواسطة ممثل القائمة الانتخابية إلى مكتب اللجنة في المحافظة التي تتبع له الهيئة المحلية التي ترغب القائمة بالترشح لمجلسها.ولفتت اللجنة إلى أنه -بموجب القانون- يشترط على القوائم الالتزام بمجموعة من الضوابط أهمها تحقيق كوتة المرأة والتي تمثل الحد الأدنى من ترشح النساء ضمن القوائم المرشحة، كما يشترط في أي المرشح أن يبلغ 25 عاماً يوم الاقتراع، وأن يكون اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي، وألا يكون محكوماً بجنحة مخلة بالشرف أو بجناية، وأن يكون مقيماً ضمن الهيئة المحلية التي ينوي الترشح لعضوية مجلسها لمدة لا تقل عن سنة، وألا يترشح في أكثر من هيئة محلية أو قائمة انتخابية. يضاف إلى ذلك ألا يكون المرشح موظفاً أو مستخدماً في وزارة الحكم المحلي أو في أي من أجهزة الأمن العام أو في الهيئة المحلية، أو محامياً لها، أو رئيساً أو عضواً لمجلس الهيئة المحلية إلا إذا قدم استقالته وأرفق ما يفيد قبولها مع طلب الترشح.يذكر أن الانتخابات المحلية الحالية تُجرى وفقاً لنفس القانون والآليات التي جرت بموجبها الانتخابات المحلية في الأعوام 2012 و2017، و2021 "المرحلة الأولى، وضمن نظام التمثيل النسبي (القوائم)، حيث لم يُجرى أي تغيير على القانون.من جانب آخر، تواصل لجنة الانتخابات جهودها لتوضيح شروط الترشح وآلياته للأحزاب والمواطنين والمهتمين من خلال حملة التوعية والتثقيف التي انطلقت قبل يومين وتستمر حتى نهاية المرحلة، وتشمل عقد ورش عمل ولقاءات واجتماعات في جميع محافظات الضفة الغربية، إلى جانب تنفيذ حملة في مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وعبر منصات التواصل الاجتماعي لتحفيز المواطنين على المشاركة بالعملية الانتخابات خصوصاً فئات الشباب والنساء وذوي الإعاقة. كما توفر اللجنة خط الاتصال المجاني (1800300400) للمواطنين الراغبين بالاستفسار عن أي تفاصيل إجرائية وشكاوى.يذكر أن المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المقرر الاقتراع فيها يوم السبت 26/3/2022، ستجري في 102 هيئة محلية بالضفة الغربية، ويبلغ عدد المؤهلين للاقتراع فيها 787 ألف ناخب وناخبة، وفقاً لسجل الناخبين النهائي.ــــ