شؤون فلسطينية

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ39

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ39
رام الله - دنيا الوطن
يواصل نحو 500 أسير "إداري"، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ39 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى هيئة شؤون الأسرى، "تشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة السجون، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم".

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

أخبار ذات صلة

فتح باب الترشح للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

فتح باب الترشح للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

طالع أسعار الخضار واللحوم في اسواق غزة

طالع أسعار الخضار واللحوم في اسواق غزة

أسعار الذهب في فلسطين

أسعار الذهب في فلسطين

الاحتلال يعتقل شابين من بلدة اليامون

الاحتلال يعتقل شابين من بلدة اليامون

قوات الاحتلال تعتقل طفلين من مخيم الجلزون

قوات الاحتلال تعتقل طفلين من مخيم الجلزون

انخفاض الدولار.. طالع أسعار العملات اليوم الثلاثاء

انخفاض الدولار.. طالع أسعار العملات اليوم الثلاثاء

منخفض جوي يضرب الأراضي الفلسطينية غدًا

منخفض جوي يضرب الأراضي الفلسطينية غدًا

الشيوخي يدعو إلى إعادة تشكيل وتفعيل جهاز قوات الـ 17

الشيوخي يدعو إلى إعادة تشكيل وتفعيل جهاز قوات الـ 17

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابين من بلدة اليامون

الاحتلال يعتقل شابين من بلدة اليامون

الحايك: انعقاد المجلس المركزي &#34;ضرورة وطنية مُلحة&#34; بظل الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية

الحايك: انعقاد المجلس المركزي "ضرورة وطنية مُلحة" بظل الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة خوانا رشماوي

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرة خوانا رشماوي

&#34;المبادرة الوطنية&#34; تنعى جمال محيسن

"المبادرة الوطنية" تنعى جمال محيسن

بيت لحم: حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر

بيت لحم: حالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر

أبو هولي ينعى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن

أبو هولي ينعى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن

المالكي ينعى عضو مركزية فتح جمال محيسن

المالكي ينعى عضو مركزية فتح جمال محيسن

الرئيس عباس: القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية ولن ولم نتخلَ عنها

الرئيس عباس: القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية ولن ولم نتخلَ عنها

منوعات

شاهد كيف أعلنت زوجة سعد الصغير الثانية انفصالها عنه

شاهد كيف أعلنت زوجة سعد الصغير الثانية انفصالها عنه

دنيا بطمة تكشف عن مبادرة خاصة بعد وفاة الطفل ريان

دنيا بطمة تكشف عن مبادرة خاصة بعد وفاة الطفل ريان

بعد ريان.. دنيا سمير غانم تناشد لمساعدة هذا الطفل

بعد ريان.. دنيا سمير غانم تناشد لمساعدة هذا الطفل

شاهد: رامي صبري يفاجئ منتخب مصر بهذه الهدية

شاهد: رامي صبري يفاجئ منتخب مصر بهذه الهدية

شاهد كيف فاجأ أحمد سعد جمهوره بخبر حمل زوجته

شاهد كيف فاجأ أحمد سعد جمهوره بخبر حمل زوجته

شاهد: مي العيدان تشن هجوم كبير على روان بن حسين وتنتقد أغنيتها الأخيرة

شاهد: مي العيدان تشن هجوم كبير على روان بن حسين وتنتقد أغنيتها الأخيرة

شاهد: مي عمر تنهار من البكاء بعد حديثها عن الطفل ريان

شاهد: مي عمر تنهار من البكاء بعد حديثها عن الطفل ريان

شاهد: كيف أنقذ حمو بيكا نفسه من هجوم الفنانة شمس عليه

شاهد: كيف أنقذ حمو بيكا نفسه من هجوم الفنانة شمس عليه

الموت يفجع الفنان أحمد العوضي

الموت يفجع الفنان أحمد العوضي

حورية فرغلي تثير الجدل &#34;أنا شوفت عفاريت ولد وبنت في شقتي وعادي&#34;

حورية فرغلي تثير الجدل "أنا شوفت عفاريت ولد وبنت في شقتي وعادي"

عربي

ليبيا: الإعلان عن مرشحيْن لرئاسة الحكومة المقبلة

ليبيا: الإعلان عن مرشحيْن لرئاسة الحكومة المقبلة

المغرب: تشييع جنازة الطفل ريان

المغرب: تشييع جنازة الطفل ريان

بعد حادثة سقوط الطفل ريان.. الأردن تتخذ هذه الاجراءات على أراضيها

بعد حادثة سقوط الطفل ريان.. الأردن تتخذ هذه الاجراءات على أراضيها

السيسي: مصر تهدف للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

السيسي: مصر تهدف للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة