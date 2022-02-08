شؤون فلسطينية

منخفض جوي يضرب الأراضي الفلسطينية غدًا

منخفض جوي يضرب الأراضي الفلسطينية غدًا
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام ليصبح الجو معتدلاً إلى دافئ نسبي نهارا وباردا نسبياً إلى بارد ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد غدا بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجيا الى بقية المناطق خلال ساعات الظهيرة والمساء والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والخميس، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها الى 60 كم/ ساعة والبحر مائجا.

ويكون الجو الجمعة غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة الى بارد ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

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