الشيوخي يدعو إلى إعادة تشكيل وتفعيل جهاز قوات الـ 17





رام الله - دنيا الوطندعا منسق حراك "بدنا نعيش" والمقاومة الشعبية، رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي الى اعادة تشكيل وتفعيل جهاز قوات الـ 17 للعمل تنظيميا وفتحاويا ليكون تابع لحركة فتح وليس للسلطة الوطنية خلال حفل نظمه حراك "بدنا نعيش" والمقاومة الشعبية وجمعية حماية المستهلك الفلسطينيالليلة الماضية بالخليل حفل تكريم للاسرى والمحررين .وتم تنظيم الاحتفال في متحف ومطعم الديرة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية على شرف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح القائد عباس زكي وبرعاية اقليم حركة فتح وسط الخليل بحضور عدد من الاسرى المحررين وعلى راسهم المحرر محمد عمروالذي اطلق سراحه من الاسر قبل عدة ايام بعد قضاء مدة 18 عام في سجون الاحتلال .وفي بداية الاحتفال رحب الشيوخي بالأسير المحرر محمد عمرو وبجميع الاسرى المحررين .واشاد الشيوخي بحركة فتح ام الجماهير وبصمود شعبنا والاسرى والمحررين وبتضحياتهم وبالتاريخ النضالي للاسير محمد عمرو ولعائلة عمرو المناضلة عائلة الشهداء والجرحى والاسرى .واكد الشيوخي في كلمته على اهمية وحدة فتح وقوتها وانه بوحدة وقوة فتح وببركة الشهداء والجرحى والاسرى والمحررين تنتصر حركة فتح ونفرض الامن والامان وننهي الفوضى والفلتان بالخليل وفي جميع المحافظات على طريق العودة والحرية والتحرير.وقال ان حركة فتح بخير وشدد على اهمية تعزيز تعاون حركة فتح مع الاجهزة الامنية للحفاظ على الامن والاجتماعي والاقتصادي الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وحماية السلم الاهلي.واكد الشيوخي على اهمية اعادة تشكيل وتفعيل جهاز قوات ال 17 صمام الامن والامان للثورة وللشعب ولحماية فتح وانجازاتها الوطنية.واضاف سوف نضغط على اللجنة المركزية للحركة والمجلس الثوري والاستشاري وعلى امناء سر الاقاليم لاعادة جهاز قوات ال 17 كجهاز حركي وتنظيمي لا يتبع للاجهزة الامنية للسلطة الوطنية الفلسطينية بل ليكون على شاكلة الاخوة الابطال فيكتائب شهداء الأقصى.