إسرائيل: رصد نحو 700 إصابة بالمتحور الجديد "Ba2"





وتشير معطيات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى أن حالة 1224 مريضاً توصف بـ "الخطيرة".





وتوفي من مضاعفات الفيروس منذ ظهوره في إسرائيل، 9208، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



هذا وقال منسق (كورونا) في إسرائيل، سلمان زرقا، أنه تم حتى الآن رصد نحو 700 إصابة بالمتحور الجديد "Ba2" في انحاء إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنرصدت منذ منتصف الليلة الماضية، في إسرائيل، أكثر من 26 ألفاً و500 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليبلغ إجمالي عدد الحالات المرضية النشطة حوالي 333 ألف حالة.