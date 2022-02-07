شؤون فلسطينية

أبو هولي ينعى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن

أبو هولي ينعى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن
أحمد أبو هولي
رام الله - دنيا الوطن
نعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي جمال محيسن (أبو المعتصم) عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الشمالية، وأحد مؤسسيها الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 73 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية في سبيل قضية شعبه العادلة

وقال د. أبو هولي: "أن الراحل "أبو المعتصم" ، كرس حياته في خدمة قضية شعبنا الفلسطيني والدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة، وعرفناه من المكافحين والمناضلين الأوائل الأشداء، مدافعاً شجاعاً عن المصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني، ومن الرجال الذين اخلصوا وأفنوا حياتهم في خدمة شعبه وفي خدمة حركة فتح قائدة المشروع الوطني الفلسطيني من خلال المواقع التي تقلدها سواء في حركة فتح او في منظمة التحرير الفلسطينية او في العمل الحكومي والنقابي .

وتابع: "برحيل المناضل الوطني الكبير "أبو المعتصم" تفقد الحركة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح أحد رموزها الذين ساهموا في ولادة الحركة الوطنية الفلسطينية وثورتها المعاصرة". منذ البدايات الأولى"

وأضاف 'في الوقت الذي يعز علينا فيه فراق "أبو المعتصم" فإن عزاءنا فيه أنه ترك نهجاً وممارسة وأسلوباً في العمل نعتبره مدرسة للمناضلين والشرفاء في هذا الوطن.

وتقدم د. أبو هولي بأحر آيات العزاء والمواساة للرئيس أبو مازن ولشعبنا الفلسطيني ولأهل الفقيد وذويه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بوسع رحمته ويسكنه فسيح جناته عند الأنبياء والصديقين والشهداء.

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