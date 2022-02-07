الرئيس عباس: القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية ولن ولم نتخلَ عنها

قال الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، إن "القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية ولن ولم نتخلَ عنها".



وأضاف خلال كلمة له مساء اليوم الاثنين، في الجلسة المسائية للمجلس المركزي: "ليس لدينا أهم وأعز من القدس، ونوليها كل الاهتمام ويجب اعطاؤها أهمية قصوى فوق امكانياتنا، ودعم صمود أهلها يشكل أولوية بالنسبة لنا حتى تتحرر من الاحتلال".



وأضاف، "القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية ولن ولم نتخلَ عنها، وسنقدم كل الدعم لها ولصمود أهلها".



وحول موضوع الأسرى، قال الرئيس: نولي موضوع الأسرى كل الاهتمام البالغ، ولو بقي لدينا قرش واحد سندفعه لهؤلاء الأبطال الذين يجب أن نحميهم ونسمع لأسرهم".



وتابع سيادته: "هناك انفجار في السجون بسبب تنصل سلطات الاحتلال من الاتفاقات التي عقدتها مع قيادات الأسرى، وهم يعيشون ثورة عارمة ضد السجان".



وأكد الرئيس ضرورة تقديم الدعم للأسرى من الجميع على المستويين الرسمي والشعبي، باعتبارهم قضية شعبنا الأولى ولن نتخلى عنهم وسنحميهم.



رام الله - دنيا الوطن