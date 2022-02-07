مجدلاني ينعى جمال محيسن

رام الله - دنيا الوطننعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. احمد مجدلاني، وباسم المكتب السياسي واللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن الذي توفي اليوم، بعد حياة حافلة بالنضال والتضحية من أجل قضية شعبنا.وقال مجدلاني: في هذا "الظرف الاستثنائي تفتقد فلسطين مناضلا صلبا، كان مثالا للتضحية والعطاء، وخدمة شعبه وقضيته الوطنية، بكافة مراحل الثورة، متمسكا بالثوابت الوطنية والشرعية الفلسطينية، مدافعا عن القرار الوطني المستقل، وحدويا من أجل فلسطين وشعبها".وتقدم بأحر التعازي للرئيس محمود عباس ولحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، ولعائلة الفقيد بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، داعيا الله عزَّ وجلَّ، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله جميل الصبر وحسن العزاء.