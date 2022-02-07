شؤون فلسطينية

الدائرة السياسية لمنظمة التحرير تنعي جمال محيسن

الدائرة السياسية لمنظمة التحرير تنعي جمال محيسن
اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نعت الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. جمال محيسن، الذي وافته المنية اليوم الاثنين بعد صراع طويل مع المرض.

وأشادت الدائرة السياسية للمنظمة بجمال محيسن، الذي أمضى حياته مناضلاً حرا شريفا مدافعا عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل.

ويقدم مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير، للرئيس محمود عباس ولأهل الفقيد ولعموم أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان بأحر التعازي والمواساة بوفاة الفقيد الذي "يملك باع طويل وتاريخ مشرف في العمل النضالي  الوطني الفلسطيني".

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