"التعليم" بغزة تكشف حقيقة أنباء التوجه لتعليق الدراسة والتحول للتعليم الالكتروني





وقال مسؤول الإعلام في الوزارة، أحمد النجار، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الشائعات التي تتحدث عن نية الوزارة تعليق الدوام والتحول للتعليم الالكتروني لا أساس لها من الصحة".





وأضاف أنه لا يوجد أي توجه لدى الوزارة في التحول للتعليم الالكتروني، ومستمرون في التعليم الوجاهي، مشيراً إلى "أن الأمور تحت السيطرة"، وفق تعبيره.





وشهد قطاع غزة الأيام الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا).





وأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الاثنين، عن تسجيل خمس حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في القطاع، إلى أنه تم إجراء 8551 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 4074 إصابة جديدة بالفيروس.

خاص دنيا الوطنكشفت وزارة التربية والتعليم، بغزة، اليوم الاثنين، حقيقة أنباء التوجه لتعليق الدراسة والتحول للتعليم الالكتروني، بسبب تفشي فيروس (كورونا) في القطاع.