بالأسماء.. المجلس المركزي يستكمل الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

رام الله - دنيا الوطناستكمل المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الاثنين، الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.وحلّ حسين الشيخ عن حركة فتح، بدلا عن الراحل الدكتور صائب عريقات، والدكتور محمد مصطفى، بدلاً عن حنان عشراوي التي قدمت استقالتها، وفريد سروع (رمزي رباح) بدلاً عن تيسير خالد الذي قدم استقالته.كما تم انتخاب د. رمزي خوري، رئيساً لمجلس إدارة الصندوق القومي، ووفقا للنظام السياسي أصبح عضوا في اللجنة التنفيذية.وأعاد الرئيس محمود عباس أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية بكاملها، وجدد المجلس المركزي ثقته بها وأصبحت كالتالي:- الرئيس محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية، عزام الأحمد، زياد أبو عمرو، أحمد مجدلاني، واصل أبو يوسف، أحمد بيوض التميمي، علي أبو زهري، فيصل عرنكي، بسام الصالحي،صالح رأفت، عدنان الحسيني، أحمد أبو هولي، حسين الشيخ،رمزي رباح، محمد مصطفى، رمزي خوري.