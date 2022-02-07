"الذاكرة الوطنية ستُخلد عمله النقابي".. الحمد الله ينعى عضو مركزية فتح جمال محيسن

نعى رئيس الوزراء الفلسطيني، السابق، د. رامي الحمد الله، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، مؤكداً بأن الذاكرة الوطنية ستخلد عمله النقابي.



وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "بحزن شديد تلقيت نبأ وفاة المناضل الكبير عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. جمال محيسن".





وأضاف: "رحمه الله وألهم زوجته وأبناءه الصبر والسلوان وحسن العزاء"، مشيراً إلى أن "الذاكرة الوطنية ستخلد عمله النقابي والدور القيادي الذي مارسه في صفوف الثورة الفلسطينية".





وتوفي محيسن مساء اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز (72 عاماً).

رام الله - دنيا الوطن