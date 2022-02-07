شؤون فلسطينية

الرئيس عباس ينعى القيادي في فتح جمال محيسن

الرئيس عباس ينعى القيادي في فتح جمال محيسن
جمال محيسن
رام الله - دنيا الوطن
نعى الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إلى أبناء شعبنا واحرار العالم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، الذي انتقل إلى جوار ربه، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز (73 عاماً).

وأثنى الرئيس عباس على مناقب محيسن و"مسيرته النضالية المشرفة، وعطائه وعمله القيادي في صفوف الثورة الفلسطينية، وفي مجالات العمل النقابي، وهو الذي أفنى حياته في الدفاع عن حقوق شعبه ووطنه على طريق الحرية والاستقلال".

وقال الرئيس عباس: إن الراحل محيسن قضى عمره مناضلا صلبا مدافعا عن قضايا وطنه وشعبه.

وأعرب عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد ورفاق دربه بالنضال أبناء حركة فتح والحركة الوطنية الفلسطينية ولأبناء شعبنا كافة وأحرار العالم، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الرئيس عباس أصدر قرارا بمنح محيسن "النجمة الكبرى" من وسام القدس، تقديرا لدوره الوطني ومسيرته النضالية المشرفة، وتثمينا لعطائه وعمله القيادي في صفوف الثورة الفلسطينية.

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