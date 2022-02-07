ليبيا: الإعلان عن مرشحيْن لرئاسة الحكومة المقبلة





وأشار وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية، إلى أن التصويت على رئيس الحكومة الجديدة سيتم في 10 شباط/فبراير الجاري.



وكشف صالح في جلسة للبرلمان، بثها (التلفزيون الليبي)، "استلام سبعة ملفات للترشح لرئاسة الوزراء"، مشيراً إلى أن "ملفي المرشحين فتحي باشاغا وخالد عامر البيباص استوفيا الشروط".



وشغل باشاغا منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، بين عامي 2018 و2020، فيما شغل البيباص منصب رئيس مجلس إدارة شركة لتقنية المعلومات والاتصالات في طرابلس.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح خلال جلسة البرلمان، الاثنين، إن الملفين المستوفيين لشروط الترشح لرئاسة الحكومة، هما ملفا المرشحين فتحي باشاغا، وخالد عامر البيباص.