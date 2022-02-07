عربي

ليبيا: الإعلان عن مرشحيْن لرئاسة الحكومة المقبلة

ليبيا: الإعلان عن مرشحيْن لرئاسة الحكومة المقبلة
مجلس النواب الليبي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح خلال جلسة البرلمان، الاثنين، إن الملفين المستوفيين لشروط الترشح لرئاسة الحكومة، هما ملفا المرشحين فتحي باشاغا، وخالد عامر البيباص.

وأشار وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية، إلى أن التصويت على رئيس الحكومة الجديدة سيتم في 10 شباط/فبراير الجاري.

وكشف صالح  في جلسة للبرلمان، بثها (التلفزيون الليبي)، "استلام سبعة ملفات للترشح لرئاسة الوزراء"، مشيراً إلى أن "ملفي المرشحين فتحي باشاغا وخالد عامر البيباص استوفيا الشروط".

وشغل باشاغا منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، بين عامي 2018 و2020، فيما شغل البيباص منصب رئيس مجلس إدارة شركة لتقنية المعلومات والاتصالات في طرابلس.

أخبار ذات صلة

المغرب: تشييع جنازة الطفل ريان

المغرب: تشييع جنازة الطفل ريان

بعد حادثة سقوط الطفل ريان.. الأردن تتخذ هذه الاجراءات على أراضيها

بعد حادثة سقوط الطفل ريان.. الأردن تتخذ هذه الاجراءات على أراضيها

السيسي: مصر تهدف للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

السيسي: مصر تهدف للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية

المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية

المغرب يستعد لتشييع جثمان الطفل ريان إلى مثواه الأخير

المغرب يستعد لتشييع جثمان الطفل ريان إلى مثواه الأخير

ما هي آخر كلمات الطفل ريان في البئر قبل وفاته؟

ما هي آخر كلمات الطفل ريان في البئر قبل وفاته؟

المغرب: طبيب يكشف أسبابًا حيوية أدت إلى وفاة الطفل ريان

المغرب: طبيب يكشف أسبابًا حيوية أدت إلى وفاة الطفل ريان

رغد صدام حسين تغرد حول الطفل ريان وأطفال العراق

رغد صدام حسين تغرد حول الطفل ريان وأطفال العراق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الذاكرة الوطنية ستُخلد عمله النقابي&#34;.. الحمد الله ينعى عضو مركزية فتح جمال محيسن

"الذاكرة الوطنية ستُخلد عمله النقابي".. الحمد الله ينعى عضو مركزية فتح جمال محيسن

طاقم شؤون المرأة يثمن قرار زيادة المشاركة السياسية في الدورة 31 للمجلس المركزي

طاقم شؤون المرأة يثمن قرار زيادة المشاركة السياسية في الدورة 31 للمجلس المركزي

الديمقراطية ترحب بقرار القمة الإفريقية تعليق عضوية إسرائيل المراقبة في الاتحاد الإفريقي

الديمقراطية ترحب بقرار القمة الإفريقية تعليق عضوية إسرائيل المراقبة في الاتحاد الإفريقي

رأفت: لا مجال للمراهنة على إمكانية عودة اسرائيل للعملية السياسية على أساس حل الدولتين

رأفت: لا مجال للمراهنة على إمكانية عودة اسرائيل للعملية السياسية على أساس حل الدولتين

شاهد: معلمو المعاهد الأزهرية في فلسطين يضربون عن العمل اليوم

شاهد: معلمو المعاهد الأزهرية في فلسطين يضربون عن العمل اليوم

هيثم زعيتر: الرئيس طرح في كلمته أمام &#34;المركزي&#34; عناوين المرحلة المقبلة

هيثم زعيتر: الرئيس طرح في كلمته أمام "المركزي" عناوين المرحلة المقبلة

الاتحاد العام للمرأة: المجلس المركزي الحالي يشهد أوسع تمثيل للمرأة بتاريخ منظمة التحرير

الاتحاد العام للمرأة: المجلس المركزي الحالي يشهد أوسع تمثيل للمرأة بتاريخ منظمة التحرير

&#34;الخارجية&#34;: الاستيطان استعمار عنصري وإرهاب دولة منظم

"الخارجية": الاستيطان استعمار عنصري وإرهاب دولة منظم

منوعات

بطريقتها الخاصة.. شاهد كيف أوقفت نوال الزغبي محمد رمضان عند حده

بطريقتها الخاصة.. شاهد كيف أوقفت نوال الزغبي محمد رمضان عند حده

لهذا السبب.. محكمة الكويت تقاضي مي العيدان بغرامة مالية صادمة

لهذا السبب.. محكمة الكويت تقاضي مي العيدان بغرامة مالية صادمة

كانيي ويست يتهم كيم كارداشيان بخطف أطفاله.. بالتفاصيل

كانيي ويست يتهم كيم كارداشيان بخطف أطفاله.. بالتفاصيل

شاهد: بسمة تحدث ضجة &#34;أنا مش بقرة أقعد أرضع&#34;

شاهد: بسمة تحدث ضجة "أنا مش بقرة أقعد أرضع"

شاهد: لحظات رومانسية بين أحلام وزوجها تثير الجدل على السوشيال ميديا

شاهد: لحظات رومانسية بين أحلام وزوجها تثير الجدل على السوشيال ميديا

ما حقيقة مهاجمة رانيا محمود ياسين لمنى زكي وغادة عادل؟

ما حقيقة مهاجمة رانيا محمود ياسين لمنى زكي وغادة عادل؟

شاهد: أحمد رزق يثير الجدل بردة فعله على الإنتقادات الموجهة لها

شاهد: أحمد رزق يثير الجدل بردة فعله على الإنتقادات الموجهة لها

شاهد كيف ردت أصالة على منتقدي تصرفاتها الجريئة مع زوجها

شاهد كيف ردت أصالة على منتقدي تصرفاتها الجريئة مع زوجها

شاهد: شمس تهاجم حمو بيكا &#34;إنت لا شكل ولا منظر ولاموهبة&#34;

شاهد: شمس تهاجم حمو بيكا "إنت لا شكل ولا منظر ولاموهبة"

قبل عرضه بساعات.. حذف دعاية مسلسل ليلى علوي الجديد.. ما علاقة باسم سمرة؟

قبل عرضه بساعات.. حذف دعاية مسلسل ليلى علوي الجديد.. ما علاقة باسم سمرة؟

عربي

المغرب: تشييع جنازة الطفل ريان

المغرب: تشييع جنازة الطفل ريان

بعد حادثة سقوط الطفل ريان.. الأردن تتخذ هذه الاجراءات على أراضيها

بعد حادثة سقوط الطفل ريان.. الأردن تتخذ هذه الاجراءات على أراضيها

السيسي: مصر تهدف للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

السيسي: مصر تهدف للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية

المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية