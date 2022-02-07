عاجل

  • الرئيس عباس ينعى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن

شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يخطر بهدم عشرات المنشآت التجارية في حي وادي الجوز

القدس: الاحتلال يخطر بهدم عشرات المنشآت التجارية في حي وادي الجوز
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم عشرات المنشآت التجارية في حي وادي الجوز بمدينة القدس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن العشرات من أصحاب المحال التجارية في المنطقة الصناعية بوادي الجوز فوجئوا لدى توجههم إلى محلاتهم التجارية بتعليق أوامر هدم واستدعاءات لبلدية الاحتلال على محالهم.

وعلى طول شارع "المنطقة الصناعية" في الحي، تمتد عشرات الكراجات، إضافة إلى محلات لبيع قطع المركبات ومواد البناء ومطاعم شعبية وبقالات.

وقال إسماعيل الكرد مالك إحدى المنشآت المخطرة، إن أوامر الهدم للمنشآت التجارية مقدمة لتنفيذ مشروع "وادي السيليكون" على أنقاض هذه المحلات القائمة منذ عشرات السنين، مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي طرحته بلدية الاحتلال منتصف عام 2020، كجزء من مبادرة حكومية مدتها 5 سنوات بقيمة 2.1 مليار شيكل، سيبنى على 200 ألف متر مربع "لشركات الهايتك وللفنادق ومساحات تجارية مختلفة" "حسب المخطط الذي أعلن في حينه".

وأضاف: "هذه المحلات ورثناها عن آبائنا وأجدادنا منذ سبعين عامًا وأنا أعيش هنا وأعتاش من هذا المكان ولدي كافة الأوراق والتراخيص الرسمية التي تؤكد ذلك، حال هذا المحل كحال عشرات المحلات التجارية في هذا الشارع، واليوم جاءوا "الاحتلال" ليخرجونا من محلاتنا ويقضوا على أحد أسباب رزقي وأولادي، ويتحدثوا عن مخطط لنقلنا من هذا المكان الحيوي المعروف إلى "عطروت أو ميشور أدوميم"، سنرفض هذا المخطط جملةً وتفصيلا، وسنصمد هنا مهما كلف الأمر".

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس ينعى القيادي في فتح جمال محيسن

الرئيس عباس ينعى القيادي في فتح جمال محيسن

بعد صراع مع المرض.. وفاة القيادي البارز في حركة فتح جمال محيسن

بعد صراع مع المرض.. وفاة القيادي البارز في حركة فتح جمال محيسن

&#34;الاستيطان إلى زوال&#34;.. حماس تنظم مؤتمراً وطنياً شعبياً في غزة الثلاثاء

"الاستيطان إلى زوال".. حماس تنظم مؤتمراً وطنياً شعبياً في غزة الثلاثاء

صحيفة إسرائيلية: نسبة قليلة جداً من جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين قُدمت فيها لوائح اتهام

صحيفة إسرائيلية: نسبة قليلة جداً من جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين قُدمت فيها لوائح اتهام

طاقم شؤون المرأة يثمن قرار زيادة المشاركة السياسية في الدورة 31 للمجلس المركزي

طاقم شؤون المرأة يثمن قرار زيادة المشاركة السياسية في الدورة 31 للمجلس المركزي

الديمقراطية ترحب بقرار القمة الإفريقية تعليق عضوية إسرائيل المراقبة في الاتحاد الإفريقي

الديمقراطية ترحب بقرار القمة الإفريقية تعليق عضوية إسرائيل المراقبة في الاتحاد الإفريقي

رأفت: لا مجال للمراهنة على إمكانية عودة اسرائيل للعملية السياسية على أساس حل الدولتين

رأفت: لا مجال للمراهنة على إمكانية عودة اسرائيل للعملية السياسية على أساس حل الدولتين

شاهد: معلمو المعاهد الأزهرية في فلسطين يضربون عن العمل اليوم

شاهد: معلمو المعاهد الأزهرية في فلسطين يضربون عن العمل اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طاقم شؤون المرأة يثمن قرار زيادة المشاركة السياسية في الدورة 31 للمجلس المركزي

طاقم شؤون المرأة يثمن قرار زيادة المشاركة السياسية في الدورة 31 للمجلس المركزي

الديمقراطية ترحب بقرار القمة الإفريقية تعليق عضوية إسرائيل المراقبة في الاتحاد الإفريقي

الديمقراطية ترحب بقرار القمة الإفريقية تعليق عضوية إسرائيل المراقبة في الاتحاد الإفريقي

رأفت: لا مجال للمراهنة على إمكانية عودة اسرائيل للعملية السياسية على أساس حل الدولتين

رأفت: لا مجال للمراهنة على إمكانية عودة اسرائيل للعملية السياسية على أساس حل الدولتين

شاهد: معلمو المعاهد الأزهرية في فلسطين يضربون عن العمل اليوم

شاهد: معلمو المعاهد الأزهرية في فلسطين يضربون عن العمل اليوم

هيثم زعيتر: الرئيس طرح في كلمته أمام &#34;المركزي&#34; عناوين المرحلة المقبلة

هيثم زعيتر: الرئيس طرح في كلمته أمام "المركزي" عناوين المرحلة المقبلة

الاتحاد العام للمرأة: المجلس المركزي الحالي يشهد أوسع تمثيل للمرأة بتاريخ منظمة التحرير

الاتحاد العام للمرأة: المجلس المركزي الحالي يشهد أوسع تمثيل للمرأة بتاريخ منظمة التحرير

&#34;الخارجية&#34;: الاستيطان استعمار عنصري وإرهاب دولة منظم

"الخارجية": الاستيطان استعمار عنصري وإرهاب دولة منظم

الصحة بغزة تتخذ هذا الإجراء في ظل تضاعف إصابات (كورونا)

الصحة بغزة تتخذ هذا الإجراء في ظل تضاعف إصابات (كورونا)

منوعات

بطريقتها الخاصة.. شاهد كيف أوقفت نوال الزغبي محمد رمضان عند حده

بطريقتها الخاصة.. شاهد كيف أوقفت نوال الزغبي محمد رمضان عند حده

لهذا السبب.. محكمة الكويت تقاضي مي العيدان بغرامة مالية صادمة

لهذا السبب.. محكمة الكويت تقاضي مي العيدان بغرامة مالية صادمة

كانيي ويست يتهم كيم كارداشيان بخطف أطفاله.. بالتفاصيل

كانيي ويست يتهم كيم كارداشيان بخطف أطفاله.. بالتفاصيل

شاهد: بسمة تحدث ضجة &#34;أنا مش بقرة أقعد أرضع&#34;

شاهد: بسمة تحدث ضجة "أنا مش بقرة أقعد أرضع"

شاهد: لحظات رومانسية بين أحلام وزوجها تثير الجدل على السوشيال ميديا

شاهد: لحظات رومانسية بين أحلام وزوجها تثير الجدل على السوشيال ميديا

ما حقيقة مهاجمة رانيا محمود ياسين لمنى زكي وغادة عادل؟

ما حقيقة مهاجمة رانيا محمود ياسين لمنى زكي وغادة عادل؟

شاهد: أحمد رزق يثير الجدل بردة فعله على الإنتقادات الموجهة لها

شاهد: أحمد رزق يثير الجدل بردة فعله على الإنتقادات الموجهة لها

شاهد كيف ردت أصالة على منتقدي تصرفاتها الجريئة مع زوجها

شاهد كيف ردت أصالة على منتقدي تصرفاتها الجريئة مع زوجها

شاهد: شمس تهاجم حمو بيكا &#34;إنت لا شكل ولا منظر ولاموهبة&#34;

شاهد: شمس تهاجم حمو بيكا "إنت لا شكل ولا منظر ولاموهبة"

قبل عرضه بساعات.. حذف دعاية مسلسل ليلى علوي الجديد.. ما علاقة باسم سمرة؟

قبل عرضه بساعات.. حذف دعاية مسلسل ليلى علوي الجديد.. ما علاقة باسم سمرة؟

عربي

المغرب: تشييع جنازة الطفل ريان

المغرب: تشييع جنازة الطفل ريان

بعد حادثة سقوط الطفل ريان.. الأردن تتخذ هذه الاجراءات على أراضيها

بعد حادثة سقوط الطفل ريان.. الأردن تتخذ هذه الاجراءات على أراضيها

السيسي: مصر تهدف للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

السيسي: مصر تهدف للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية

المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية