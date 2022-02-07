بعد صراع مع المرض.. وفاة القيادي البارز في حركة فتح جمال محيسن

ونعت حركة فتح محيسن الذي كان من أوائل الملتحقين في حركة فتح عام 1967.





وكان الرئيس محمود عباس، أصدر قراراً بمنحه "النجمة الكبرى" من وسام القدس في الأول من شباط / فبراير 2022 جاء ذلك تقديراً لدوره الوطني ومسيرته النضالية المشرفة، وتثميناً لعطائه وعمله القيادي في صفوف الثورة الفلسطينية، وفي مجالات العمل النقابي، وجميع المهام التي كلف بها، وجهوده في الدفاع عن حقوق شعبه ووطنه على طريق الحرية والاستقلال.





ونشرت فتح سيرة محيسن السياسية:





1969-1972 تنقل ما بين الأغوار- جنوب لبنان/ الرشيدية، بيروت- صبرا وشاتيلا، وفي الشمال-طرابلس البداوي وكان مسؤولاً عن التنظيم والتحق بدوره في طرطوس/ سوريا.





عضو في مجلس التعبئة والتنظيم عام 1975 في دمشق/ سوريا.





عضو في المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1975.





انتخب عضواً في الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين عام 1975 في المؤتمر العام الثاني الذي عقد في تونس.





عضو في مكتب التعبئة والتنظيم عام 1983 في تونس.





انتخب نائباً للأمين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين عام 1983 في المؤتمر العام الرابع الذي عقد في مدينة عدن/ اليمن.





عضو في مجلس اتحاد المعلمين العرب عام 1983.





عضو في الهيئة الإدارية للاتحاد العالمي للمعلمين- فيزا





انتخب في المجلس الثوري لحركة فتح عام 1989 في المؤتمر العام الخامس في تونس





انتخب عضواً في لجنة الرقابة المالية في حركة فتح 1989- 1995.





عضو لجنة تقصي الحقائق المالية في منظمة التحرير الفلسطينية من عام 1991- 1994.





نائبا لرئيس لجنة الرقابة الحركية و حماية العضوية منذ 1995 - 2009.





عين عام 1994 وكيلاً مساعداً لوزارة الشباب والرياضة ثم وكيلاً للوزارة.





عضو في المحكمة الحركية منذ تأسيسها 2004- 2008.





عين محافظاً لمحافظة نابلس/ الضفة الغربية بدرجة وزير في تموز/ يوليو 2007 حتى نهاية عام 2009؛ إذ تفرغ للعمل في اللجنة المركزية لحركة فتح مفوضاً للأقاليم الخارجية.





انتخب عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح عام 2009 في المؤتمر العام السادس الذي عقد في بيت لحم/فلسطين وشغل منصب مفوض التعبئة والتنظيم الأقاليم الخارجية .





انتخب عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح مره ثانيه عام 2016 في المؤتمر العام السابع الذي عقد في رام الله / فلسطين وشغل موقع مفوض التعبئة والتنظيم للأقاليم الشمالية.





عضو في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عن حركة فتح عام 2009.





وولد د. جمال أحمد المحيسن في 15 آذار/مارس 1949 في مرتفعات جبال الخليل خلال مغادرة أهالي قرية عراق المنشية إلى مدينة الخليل مجبرين رغم وجود اتفاقية مصرية-إسرائيلية بعودتهم إلى قريتهم كونها لم تحتل. لكن وبمغادرة الجيش المصري وفقاً للاتفاقية، احتل الإسرائيليون القرية في 27/3/1949 ومنعوا أهلها من العودة إليها.



