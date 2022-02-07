عاجل

  • الرئيس عباس ينعى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن

شؤون فلسطينية

بعد صراع مع المرض.. وفاة القيادي البارز في حركة فتح جمال محيسن

بعد صراع مع المرض.. وفاة القيادي البارز في حركة فتح جمال محيسن
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الراحل جمال محيسن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الهيئة العام للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، مساء اليوم الاثنين، وفاة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن بعد صراع مع المرض.

وقال الشيخ في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "القائد الوطني الكبير اخي وصديقي ورفيق الدرب عضو اللجنة المركزية جمال محيسن في ذمة الله. انا لله وانا اليه راجعون".

ونعت حركة فتح محيسن الذي كان من أوائل الملتحقين في حركة فتح عام 1967.

وكان الرئيس محمود عباس، أصدر قراراً بمنحه "النجمة الكبرى" من وسام القدس في الأول من شباط / فبراير 2022 جاء ذلك تقديراً لدوره الوطني ومسيرته النضالية المشرفة، وتثميناً لعطائه وعمله القيادي في صفوف الثورة الفلسطينية، وفي مجالات العمل النقابي، وجميع المهام التي كلف بها، وجهوده في الدفاع عن حقوق شعبه ووطنه على طريق الحرية والاستقلال.

ونشرت فتح سيرة محيسن السياسية:

 1969-1972 تنقل ما بين الأغوار- جنوب لبنان/ الرشيدية، بيروت- صبرا وشاتيلا، وفي الشمال-طرابلس البداوي وكان مسؤولاً عن التنظيم والتحق بدوره في طرطوس/ سوريا.

عضو في مجلس التعبئة والتنظيم عام 1975 في دمشق/ سوريا.

عضو في المجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 1975.

انتخب عضواً في الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين عام 1975 في المؤتمر العام الثاني الذي عقد في تونس.

عضو في مكتب التعبئة والتنظيم عام 1983 في تونس.

انتخب نائباً للأمين العام للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين عام 1983 في المؤتمر العام الرابع الذي عقد في مدينة عدن/ اليمن.

عضو في مجلس اتحاد المعلمين العرب عام 1983.

عضو في الهيئة الإدارية للاتحاد العالمي للمعلمين- فيزا

انتخب في المجلس الثوري لحركة فتح عام 1989 في المؤتمر العام الخامس في تونس

انتخب عضواً في لجنة الرقابة المالية في حركة فتح 1989- 1995.

عضو لجنة تقصي الحقائق المالية في منظمة التحرير الفلسطينية من عام 1991- 1994.

 نائبا لرئيس لجنة الرقابة الحركية و حماية العضوية منذ 1995 - 2009.

عين عام 1994 وكيلاً مساعداً لوزارة الشباب والرياضة ثم وكيلاً للوزارة.

عضو في المحكمة الحركية منذ تأسيسها 2004- 2008.

عين محافظاً لمحافظة نابلس/ الضفة الغربية بدرجة وزير في تموز/ يوليو 2007 حتى نهاية عام 2009؛ إذ تفرغ للعمل في اللجنة المركزية لحركة فتح مفوضاً للأقاليم الخارجية.

انتخب عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح عام 2009 في المؤتمر العام السادس الذي عقد في بيت لحم/فلسطين وشغل منصب مفوض التعبئة والتنظيم الأقاليم الخارجية .

انتخب عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح مره ثانيه عام 2016 في المؤتمر العام السابع الذي عقد في رام الله / فلسطين وشغل موقع مفوض التعبئة والتنظيم للأقاليم الشمالية.

عضو في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عن حركة فتح عام 2009.

وولد د. جمال أحمد المحيسن في 15 آذار/مارس 1949 في مرتفعات جبال الخليل خلال مغادرة أهالي قرية عراق المنشية إلى مدينة الخليل مجبرين رغم وجود اتفاقية مصرية-إسرائيلية بعودتهم إلى قريتهم كونها لم تحتل. لكن وبمغادرة الجيش المصري وفقاً للاتفاقية، احتل الإسرائيليون القرية في 27/3/1949 ومنعوا أهلها من العودة إليها. 

تنقل محيسن ما بين مدينة الخليل وبيت كاحل وبيت فجار والعروب وعقبة جبر/ اريحا وثم انتقل في عام 1960 إلى عمان/ الأردن.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس ينعى القيادي في فتح جمال محيسن

الرئيس عباس ينعى القيادي في فتح جمال محيسن

القدس: الاحتلال يخطر بهدم عشرات المنشآت التجارية في حي وادي الجوز

القدس: الاحتلال يخطر بهدم عشرات المنشآت التجارية في حي وادي الجوز

&#34;الاستيطان إلى زوال&#34;.. حماس تنظم مؤتمراً وطنياً شعبياً في غزة الثلاثاء

"الاستيطان إلى زوال".. حماس تنظم مؤتمراً وطنياً شعبياً في غزة الثلاثاء

صحيفة إسرائيلية: نسبة قليلة جداً من جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين قُدمت فيها لوائح اتهام

صحيفة إسرائيلية: نسبة قليلة جداً من جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين قُدمت فيها لوائح اتهام

طاقم شؤون المرأة يثمن قرار زيادة المشاركة السياسية في الدورة 31 للمجلس المركزي

طاقم شؤون المرأة يثمن قرار زيادة المشاركة السياسية في الدورة 31 للمجلس المركزي

الديمقراطية ترحب بقرار القمة الإفريقية تعليق عضوية إسرائيل المراقبة في الاتحاد الإفريقي

الديمقراطية ترحب بقرار القمة الإفريقية تعليق عضوية إسرائيل المراقبة في الاتحاد الإفريقي

رأفت: لا مجال للمراهنة على إمكانية عودة اسرائيل للعملية السياسية على أساس حل الدولتين

رأفت: لا مجال للمراهنة على إمكانية عودة اسرائيل للعملية السياسية على أساس حل الدولتين

شاهد: معلمو المعاهد الأزهرية في فلسطين يضربون عن العمل اليوم

شاهد: معلمو المعاهد الأزهرية في فلسطين يضربون عن العمل اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

طاقم شؤون المرأة يثمن قرار زيادة المشاركة السياسية في الدورة 31 للمجلس المركزي

طاقم شؤون المرأة يثمن قرار زيادة المشاركة السياسية في الدورة 31 للمجلس المركزي

الديمقراطية ترحب بقرار القمة الإفريقية تعليق عضوية إسرائيل المراقبة في الاتحاد الإفريقي

الديمقراطية ترحب بقرار القمة الإفريقية تعليق عضوية إسرائيل المراقبة في الاتحاد الإفريقي

رأفت: لا مجال للمراهنة على إمكانية عودة اسرائيل للعملية السياسية على أساس حل الدولتين

رأفت: لا مجال للمراهنة على إمكانية عودة اسرائيل للعملية السياسية على أساس حل الدولتين

شاهد: معلمو المعاهد الأزهرية في فلسطين يضربون عن العمل اليوم

شاهد: معلمو المعاهد الأزهرية في فلسطين يضربون عن العمل اليوم

هيثم زعيتر: الرئيس طرح في كلمته أمام &#34;المركزي&#34; عناوين المرحلة المقبلة

هيثم زعيتر: الرئيس طرح في كلمته أمام "المركزي" عناوين المرحلة المقبلة

الاتحاد العام للمرأة: المجلس المركزي الحالي يشهد أوسع تمثيل للمرأة بتاريخ منظمة التحرير

الاتحاد العام للمرأة: المجلس المركزي الحالي يشهد أوسع تمثيل للمرأة بتاريخ منظمة التحرير

&#34;الخارجية&#34;: الاستيطان استعمار عنصري وإرهاب دولة منظم

"الخارجية": الاستيطان استعمار عنصري وإرهاب دولة منظم

الصحة بغزة تتخذ هذا الإجراء في ظل تضاعف إصابات (كورونا)

الصحة بغزة تتخذ هذا الإجراء في ظل تضاعف إصابات (كورونا)

منوعات

بطريقتها الخاصة.. شاهد كيف أوقفت نوال الزغبي محمد رمضان عند حده

بطريقتها الخاصة.. شاهد كيف أوقفت نوال الزغبي محمد رمضان عند حده

لهذا السبب.. محكمة الكويت تقاضي مي العيدان بغرامة مالية صادمة

لهذا السبب.. محكمة الكويت تقاضي مي العيدان بغرامة مالية صادمة

كانيي ويست يتهم كيم كارداشيان بخطف أطفاله.. بالتفاصيل

كانيي ويست يتهم كيم كارداشيان بخطف أطفاله.. بالتفاصيل

شاهد: بسمة تحدث ضجة &#34;أنا مش بقرة أقعد أرضع&#34;

شاهد: بسمة تحدث ضجة "أنا مش بقرة أقعد أرضع"

شاهد: لحظات رومانسية بين أحلام وزوجها تثير الجدل على السوشيال ميديا

شاهد: لحظات رومانسية بين أحلام وزوجها تثير الجدل على السوشيال ميديا

ما حقيقة مهاجمة رانيا محمود ياسين لمنى زكي وغادة عادل؟

ما حقيقة مهاجمة رانيا محمود ياسين لمنى زكي وغادة عادل؟

شاهد: أحمد رزق يثير الجدل بردة فعله على الإنتقادات الموجهة لها

شاهد: أحمد رزق يثير الجدل بردة فعله على الإنتقادات الموجهة لها

شاهد كيف ردت أصالة على منتقدي تصرفاتها الجريئة مع زوجها

شاهد كيف ردت أصالة على منتقدي تصرفاتها الجريئة مع زوجها

شاهد: شمس تهاجم حمو بيكا &#34;إنت لا شكل ولا منظر ولاموهبة&#34;

شاهد: شمس تهاجم حمو بيكا "إنت لا شكل ولا منظر ولاموهبة"

قبل عرضه بساعات.. حذف دعاية مسلسل ليلى علوي الجديد.. ما علاقة باسم سمرة؟

قبل عرضه بساعات.. حذف دعاية مسلسل ليلى علوي الجديد.. ما علاقة باسم سمرة؟

عربي

المغرب: تشييع جنازة الطفل ريان

المغرب: تشييع جنازة الطفل ريان

بعد حادثة سقوط الطفل ريان.. الأردن تتخذ هذه الاجراءات على أراضيها

بعد حادثة سقوط الطفل ريان.. الأردن تتخذ هذه الاجراءات على أراضيها

السيسي: مصر تهدف للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

السيسي: مصر تهدف للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية

المغرب يعيد فتح مجاله الجوي للرحلات الدولية