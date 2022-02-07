"الاستيطان إلى زوال".. حماس تنظم مؤتمراً وطنياً شعبياً في غزة الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فوزي برهوم، إن حركة حماس تقيم مؤتمراً وطنياً شعبياً تحت شعار "الاستيطان إلى زوال" وذلك غداً الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة صباحا في مدينة غزة.وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "المؤتمر يأتي في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال والمغتصبين الصهاينة على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".وتابع: يأتي المؤتمر أيضا من أجل تحشيد شعبنا بكافة مكوناته وشرائحه، في كل مدن وقرى فلسطين، لـ "الدفاع عن حقوقهم في مواجهة هذا الخطر الصهيوني ومقاومته".