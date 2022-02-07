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شؤون فلسطينية

"الاستيطان إلى زوال".. حماس تنظم مؤتمراً وطنياً شعبياً في غزة الثلاثاء

"الاستيطان إلى زوال".. حماس تنظم مؤتمراً وطنياً شعبياً في غزة الثلاثاء
مستوطنون - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فوزي برهوم، إن حركة حماس تقيم مؤتمراً وطنياً شعبياً تحت شعار "الاستيطان إلى زوال" وذلك غداً الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة صباحا في مدينة غزة.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "المؤتمر يأتي في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال والمغتصبين الصهاينة على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

وتابع: يأتي المؤتمر أيضا من أجل تحشيد شعبنا بكافة مكوناته وشرائحه، في كل مدن وقرى فلسطين، لـ "الدفاع عن حقوقهم في مواجهة هذا الخطر الصهيوني ومقاومته".

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