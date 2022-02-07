شؤون فلسطينية

طاقم شؤون المرأة يثمن قرار زيادة المشاركة السياسية في الدورة 31 للمجلس المركزي

طاقم شؤون المرأة يثمن قرار زيادة المشاركة السياسية في الدورة 31 للمجلس المركزي
رام الله - دنيا الوطن
ثمن طاقم شؤون المرأة، قرار زيادة مشاركة المرأة السياسية، في الدورة 31 للمجلس والتي عقدت يوم أمس 6/2/2022، لافتا إلى أن هذه الزيادة تأتي تنفيذا لقرار المجلسين الوطني والمركزي والقاضي بتمثيل المرأة كحد أدنى 30% في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، حيث وصل عدد النساء المشاركات في دورة المجلس المركزي الفلسطيني " الدورة 31" الى 34 عضوة، وبذلك تُصبح نسبة تمثيل النساء في المجلس المركزي مانسبته 25%.

واكد الطاقم على أهمية زيادة مشاركة المرأة في كافة أوجه العمل السياسي الفلسطيني، مشيرا إلى أنه يعمل منذ سنوات وضمن خططه الاستراتيجية والعملية على دعم مشاركة المرأة وزيادة تمثيلها في مواقع صناعة القرار السياسي.

وأعرب عن أمله أن يتم ترجمة وتطبيق القرار في الدورات اللاحقة وزيادة عدد النساء بما يُعزز دور المرأة في النضال الوطني والسياسي والإجتماعي . كما يؤكد طاقم شؤون المرأة على ضرورة تمثيل المرأة في كافة مؤسسات وهيئات وأطر منظمة التحرير الفلسطينية وكافة مؤسسات الدولة الفلسطينية.

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