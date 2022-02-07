إسرائيل: المصادقة على تعيين المحامية ميارة مستشارة قانونية للحكومة



وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إلى أن ميارة هي "أول امرأة تتولى هذا المنصب، منذ تأسيس الدولة"، مشدداً على أن "منصب المستشار القانوني للحكومة هو من أهم المناصب في خدمة الدولة وأكثرها حساسية".





وأضاف: أن التعيين يشكل فرصة لإصلاح ما يلزم إصلاحه في ظل تآكل ثقة الجمهور في أجهزة فرض سلطة القانون.



وبدوره قال وزير العدل الإسرائيلي، غدعون ساعر، إنه كرّس وقتاً طويلاً لعملية اختيار المستشار القانوني، حيث التقى العديد من المرشحين، وفي نهاية الأمر وقع الاختيار على المحامية غالي بهراف ميارة، باعتبارها الأنسب والأجدر لتولي المنصب خاصة، وان هناك حاجة لطي صحفة وفتح صفحة جديدة في جهاز فرض القانون.



رام الله - دنيا الوطنصادقت الحكومة الإسرائيلية، في إطار جلستها الخاصة بعد ظهر اليوم، على تعيين المحامية غالي باهراف ميارة، مستشارةً قانونيةً جديدةً للحكومة، خلفًا لسَلَفِهَا، افيحاي ميندلبليت.